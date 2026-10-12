Operación Espada, la artera campaña de bots para desacreditar a Azteca Noticias Puebla

Una investigación basada en documentos internos, chats de WhatsApp y registros de cuentas falsas reveló el modus operandi de la llamada “Operación Espada”, una campaña digital dirigida contra Azteca Noticias Puebla. La estrategia fue diseñada y administrada por la agencia Concentra BPO, que habría ofrecido el ataque a la televisora como “muestra gratuita” para convencer al cliente de contratar sus servicios.

El cliente, José Luis García Parra es el coordinador de gabinete de Alejandro Armenta Mier, aceptó, pero precisó que el blanco no sería todo TV Azteca, sino únicamente Azteca Puebla.

Se documentó que la orden llegó a los grupos internos de WhatsApp en un PDF titulado “Espada TV Azteca” y las instrucciones bajaban desde el coordinador de Gabinete, apodado “Peluchoco”, hasta quienes ejecutaban, llamados los agentes, a través de una analista de calidad que organizaba el trabajo diario.

La finalidad era desacreditar la información de TV Azteca Puebla y con comentarios en publicaciones hechas con cuentas falsas para que el lector real viera que había una “discusión ganada”, los comentarios repetían frases como “información sin sustento”.

Esta investigación, con Hechos y no “agravios”, tiene presentaciones internas de la estrategia, un inventario de cientos de identidades falsas, capturas de pantalla y testimonios de fuentes internas.