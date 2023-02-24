Investigadores descubrieron 59 exoplanetas en 4 años

El equipo de investigadores del proyecto CARMENES compartió un informe en el que destacaron que entre 2016 y 2020 descubrieron 59 exoplanetas, 10 de ellos potencialmente habitables.

De acuerdo con el estudio, los científicos pudieron encontrar los exoplanetas gracias a un espectrómetro instalado en el telescopio de 3.5 metros metros del Observatorio de Calar Alto de Almería, España.

Este instrumento ayuda a los expertos a encontrar planetas rocosos con condiciones para albergar agua, a través del método “Doppler”, también conocido como técnica de medición de la velocidad radial.

Este método consiste en medir velocidades en estrellas con extrema precisión para encontrar pequeños planetas alrededor de estrellas de baja masa.

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El proyecto descubrió 59 exoplanetas más cercanos al Sistema Solar, también se han estudiado 17 planetas conocidos.

“Carmenes analiza las estrellas más frías y que, por lo tanto, se encuentran a menos distancia del Sistema Solar, es decir, permite descubrir los planetas que están más cerca de nosotros y que en un futuro se podrán analizar con detalle”.

Otros descubrimientos además de exoplanetas

Según los especialistas, además de los 59 exoplanetas descubiertos en esos cuatro años, también han hallado sistemas planetarias alrededor de las estrellas de Teegarden y GJ 1002, con dos planetas cada uno de una masa similar a la de la Tierra, con condiciones que permiten pensar que, si tuvieran agua, esta podría ser líquida.

“Aún no sabemos cómo una estrella tan pequeña ha podido formar dos planetas tan grandes. Es un misterio y uno de los grandes hallazgos de Carmenes", explican los científicos.