“Negocios al amparo del poder": Ariadna Montiel en el ojo del huracán por contratos millonarios a empresa fantasma

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad destapó una presunta red de favoritismo y desvío de recursos que involucra directamente a la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel. De acuerdo con el reporte, la empresa Grupo Maferefun —constituida en Veracruz con un capital de apenas 50 mil pesos y una fachada comercial en la Central de Abastos de la Ciudad de México— obtuvo al menos 21 contratos por 307 millones de pesos durante la gestión de Montiel al frente de la Secretaría de Bienestar. La compañía, que funge como proveedora todoterreno para programas sociales, ha recibido múltiples adjudicaciones directas financiadas íntegramente con recursos públicos.

El esquema de beneficiar a la misma firma se trasladó al partido gubernamental tras la llegada de Ariadna Montiel a la dirigencia nacional de Morena en mayo pasado. Tan solo para la organización del evento de registro de aspirantes a las gubernaturas de 2027, el partido le pagó a Grupo Maferefun la suma de 11 millones 400 mil pesos. Con pruebas documentales sobre la mesa, la líder de Morena enfrenta severos cuestionamientos por presuntamente usar las dependencias federales y las arcas del partido para enriquecer a contratistas bajo su amparo.