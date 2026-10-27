Ariadna Monriel exige disculpas a De Mauleón y anuncia denuncias por acusaciones de nexos criminales

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel Reyes, arremetió de forma virulenta contra el periodista Héctor de Mauleón y exigió una disculpa pública al medio donde escribe, luego de que el columnista revelara una presunta reunión de la funcionaria con Aureliano Guzmán Loera, alias "El Guano", hermano de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Asimismo, la funcionaria y la dirigencia nacional del Partido Morena anunciaron que desplegarán una ofensiva legal contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien en una entrevista con Azteca Noticias acusó la existencia de nexos entre la dirigente del partido y el crimen organizado. Montiel adelantó que interpondrá demandas por daño moral, calumnia y violencia política de género en contra de la mandataria estatal.

El despliegue de estas medidas legales contra periodistas y opositores confirma un patrón de amedrentamiento por parte del régimen cuando se filtran señalamientos que vinculan a sus cuadros de alto nivel con el narcotráfico. Ariadna Montiel no es la primera figura del oficialismo en quedar bajo el foco de las sospechas por presuntos vínculos delictivos; su caso se suma a una larga lista de funcionarios y legisladores del partido señalados por conductas similares, entre los que destacan el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador Adán Augusto López Hernández, y el senador sinaloense Enrique Inzunza Cázarez. Frente a cada revelación, la respuesta del aparato gubernamental ha sido la judicialización y el ataque a la libertad de expresión.

El cinismo de Morena: Denuncias electorales mientras mantienen actos anticipados de campaña

En su pronunciamiento, Montiel también informó que acompañarán la denuncia electoral presentada por Cruz Pérez Cuéllar contra la gobernadora de Chihuahua, acusándola de actuar como "jefa de campaña" del PAN y de emplear recursos públicos con fines proselitistas. La secretaria de Bienestar criticó duramente las declaraciones de Maru Campos sobre la contienda política en el estado, señalando que a la mandataria "se le olvida que es gobernadora". Sin embargo, resulta profundamente irónico y descarado que Morena intente ostentarse como defensor de la legalidad electoral cuando de manera reiterada ha violado la ley.

🚨 El poder político contra la prensa



Ariadna Montiel exige disculpas y arremete contra @hdemauleon tras revelar su presunta reunión con "El Guano", hermano de "El Chapo"



Además, la líder de @PartidoMorenaMx denunciará a @MaruCampos_G por decir que tiene nexos con el narco pic.twitter.com/AhWazawdZH — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 27, 2026

Desde el poder, Morena ha incurrido en actos anticipados de campaña en todo el país mediante el uso de la figura de "coordinadores" de la defensa de la transformación, estrategia con la cual encubren la designación abierta de sus candidatos a puestos de elección popular antes de los tiempos legales. Mientras el oficialismo persigue penal y electoralmente las voces críticas de la oposición y de la prensa independiente, solapa las faltas graves a la legislación electoral cometidas por sus propios aspirantes.