¡Un paso histórico para la medicina! Inyectan virus diseñado con IA en un ser humano por primera vez; así funciona
Científicos inyectan por primera vez en un ser humano un virus programado con IA contra superbacterias; te explicamos cómo fue diseñado y cómo funciona en el cuerpo.
Un hito sin precedentes. Un equipo de especialistas inyectó por primera vez en un paciente humano un virus creado por Inteligencia Artificial para neutralizar una infección grave, un avance que muestra el potencial de la tecnología para revolucionar la medicina moderna.
Este avance fue realizado por Radical Numerics, un laboratorio de Inteligencia Artificial (IA) a principios de la penúltima semana del mes de octubre.
¿Qué es Omnii-1 y cómo se diseñó este virus artificial?
El virus, creado por "Omnii-1", se trata de un bacteriófago, un tipo de virus que infecta y destruye exclusivamente a las bacterias, sin dañar las células humanas ni los microbios beneficiosos del cuerpo.
El modelo de Inteligencia Artificial fue entrenado con secuencias genómicas, genomas de fagos y datos de interacciones previas entre fagos y bacterias, lo que le permite a la IA generar y adaptar rápidamente fagos específicos para atacar una cepa bacteriana en particular.
"Presentamos Omnii-1, nuestro modelo de lenguaje genómico más potente y un paso importante hacia la inteligencia biológica general", explicó Eric Nguyen, cofundador de Radical Numerics, empresa estadounidense de biotecnología y laboratorio de investigación en inteligencia artificial.
¿Cómo funciona el virus programado con IA dentro del cuerpo humano?
Al entrar al cuerpo, el virus creado por Inteligencia Artificial se adhiere de forma específica a la bacteria patógena, introduciéndose en ella y utilizando su maquinaria para replicarse dentro del cuerpo hasta romper y eliminarla.
El virus fue aplicado bajo un protocolo de uso compasivo autorizado para un paciente humano con opciones médicas muy limitadas.
"En una primicia mundial, Omnii-1 diseñó los primeros bacteriófagos generados por IA para ser administrados a un paciente humano con una infección resistente a los antibióticos bajo uso compasivo", explicó el cofundador de Radical Numerics, a través de una publicación en redes sociales.
Introducing Omnii-1, our most powerful genome language model, and a major step toward general biological intelligence In a world first, Omnii-1 designed the first AI-generated bacteriophages to be administered to a human patient with an antibiotic-resistant infection under compassionate use— Eric Nguyen (@exnx) October 20, 2026
¿Qué es Radical Numerics?
Radical Numerics es una startup de investigación e ingeniería en inteligencia artificial enfocada en la creación y escalado de modelos fundacionales de lenguaje y matemáticas (LLMs), con un énfasis particular en el razonamiento cuantitativo y capacidades analíticas avanzadas.