Irán lanza una app de citas para fomentar el matrimonio entre jóvenes

Las autoridades de Irán hicieron el lanzamiento oficial de una app de citas, llamada “Hamdam” (compañía, en español), por medio de la cual buscan que las tasas de matrimonio y natalidad aumenten.

Se trata de la primera aplicación aprobada y controlada por el gobierno iraní, está diseñada para los ciudadanos que buscan un cónyuge o simplemente consejería matrimonial, explicó Komeil Khojasteh, gerente del Instituto Cultural Tebyan.

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Khojasteh aseguró que la app de citas fue creada para terminar con la preocupación que existe en el país sobre la falta de autodesarrollo y la existencia de 13 millones de personas solteras en edad de casarse (18 a 35 años).

Además, Irán se enfrenta a un número cada vez más alto de divorcios, por lo que esta plataforma tecnológica servirá para encontrar un compañero o compañera, y facilitar el matrimonio.

“La familia es el punto de ataque del diablo y hoy la dictadura está tratando de imponer sus conceptos y estereotipos”, añadió Khojasteh.

Las parejas que dan el paso al matrimonio recibirán asesoría de un consultor

Esta nueva app de citas emplea algoritmos desarrollados a partir de métodos modernos y científicos. Para utilizarla, primero es necesario hacer una prueba y una verificación de identidad, lo cual aumentaría las posibilidades de encontrar una pareja a largo plazo.

Si los usuarios encuentran una pareja y deciden contraer matrimonio, la misma aplicación se encarga de asignar un consultor que les brindará asesoría matrimonial durante los primeros cuatro años.

“Nos tomamos a la familia en serio y consideramos que esto es un requisito de sabiduría. El trabajo del acompañante es muy valioso, pero todavía queda un largo camino por recorrer antes de que lleve a un gran flujo y al apoyo de la gente”, declaró Hojjatoleslam Qomi, jefe de la Organización de Propaganda Islámica.

Con el fin de atraer la atención de la población, la app de citas brinda servicios de asesoramiento psicológico vía telefónica y en persona. También tiene un foro en el que se comparte contenido audiovisual educativo para jóvenes y sus familias.

En marzo de este año el parlamento de Irán aprobó partidas presupuestarias con el fin de incentivar el matrimonio, así como préstamos para parejas jóvenes que estén casadas de forma legal.

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