Irán confesó el suministro de drones a Rusia previo al inicio de la guerra

Ocho meses después del comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania, el gobierno de Irán reveló que suministraron de “una pequeña cantidad” de drones a la causa rusa meses antes de que invadieran el este ucraniano mediante una operación militar especial.

Fue el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Hossein Amirabdollahian, quien reconoció ante la agencia oficial de noticias de su país que, efectivamente, enviaron drones a Rusia antes de la guerra; sin embargo, negó que se tratara de un suministro continuo y que hoy en día no se lleva ningún tipo de transacción.

De igual forma, Amirabdollahian puso énfasis en que la información sobre el suministro de misiles a Rusia es falsa, pues dio a entender que todo fue en relación con los aviones no tripulados, mejor conocidos como drones, herramienta muy utilizada por la fuerza militar rusa para atacar Ucrania.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amirabdollahian, reveló el suministro de drones a Rusia|ARND WIEGMANN/REUTERS

“Este alboroto hecho por algunos países occidentales de que Irán ha proporcionado misiles y aviones no tripulados a Rusia para ayudar a la guerra en Ucrania… la parte de los misiles es completamente errónea”, señaló el ministro de Relaciones Exteriores para IRNA.

Después de esto, según lo citado por la agencia de noticias iraní, Hossein Amirabdollahian aceptó por primera vez que sí le otorgaron a Rusia un número de drones meses atrás, pero insistió en que su país no ha participado en los ataques contra Ucrania, nación con la que sostiene discusiones por los presuntos misiles iraníes caídos en su territorio.

“La parte de los aviones no tripulados es cierta y proporcionamos a Rusia un pequeño número de aviones no tripulados meses antes de la guerra en Ucrania”, afirmó el funcionario de 58 años.

Es la primera vez que el presidente #Biden advierte de la catástrofe mundial si #Rusia usa sus armas nucleares en #Ucrania.



Vladimir #Putin sabe que se está jugando todo: la vida de su régimen y hasta su propia vida.@Armandoreporta con el reporte. pic.twitter.com/Cqt6GSahQy — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 8, 2022

De igual forma y respecto a la guerra de Rusia contra Ucrania, Hossein explicó que había acordado con el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano que le proporcionarían la información sobre los misiles iraníes utilizados por la armada rusa para atacar a su población, pues afirmó que “no se quedarán indiferentes” si lo demuestra.

Mientras tanto, desde la Unión Europea y Reino Unido ya se acordaron sanciones contra Irán por suministrar drones a Rusia, utilizados para atacar objetivos civiles y sitios estratégicos de Ucrania.