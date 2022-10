Chalecos antibalas; nueva vestimenta de niños en Ucrania tras invasión

En Ucrania una ONG está produciendo chalecos antibalas y cascos protectores para niños, ya que las cifras oficiales muestran que más de 1200 han sido víctimas de la invasión rusa.

Mariana Chugunova, una desplazada interna de Kharkiv, probó un traje protector con su hija.

Ella dijo que habría sido más fácil para su familia evacuar Kharkiv si hubieran tenido protección para su hija.

Mariana Chugunova / Residente de Ucrania:

Si, Dios no lo quiera, tenemos que evacuar ahora, tendríamos un chaleco antibalas y un casco y no me preocuparía mi hijo”.

“Había bombardeos constantes. Pero la mañana que evacuamos fue tranquila. Mi esposo me dijo ‘Ya está, vámonos’. Daba mucho miedo en el camino. Si tuviéramos chalecos antibalas, sería más fácil para nosotros, creo que sí", agregó la madre de familia.

Un total de 430 niños han muerto y otros 823 han resultado heridos desde que Rusia invadió el 24 de febrero, según la Oficina del Fiscal General de Ucrania.

Tras invasión, chalecos antibalas y cascos; nueva vestimenta para niños en Ucrania.

Hay muchos niños asesinados; los chalecos antibalas son necesarios en Ucrania

Anton Fedchenko, jefe de comunicaciones de la ONG Lviv Defense Cluster, que diseñó los kits, dijo que nunca antes se había producido tal equipo de protección.

“Nadie ha producido nunca tales chalecos antibalas, porque no había necesidad. Nuestra guerra es probablemente la más grande en Europa en mucho tiempo”.

“El hecho de que podamos proporcionar a los niños tal protección no nos hace felices. Pero da esperanza de que la evacuación para ellos sea más segura. No había necesidad... desafortunadamente, a nuestro enemigo no le importa a quién le disparan”, agregó Fedchenko.

Maksym Plyokhov, presidente de la junta de la ONG, dijo que el objetivo principal de los chalecos antibalas era ayudar a los niños a evacuar de manera segura las zonas de guerra.

“La idea en sí era una locura para nosotros, porque los chalecos antibalas para niños es algo que va más allá de cualquier comprensión de la humanidad y el trato infantil. Hoy entendemos que hay una necesidad de esto (chalecos antibalas para niños), considerando la cantidad de niños asesinados”.

Dijo que los chalecos antibalas ofrecían protección a los niños contra las balas, la metralla y los cristales y escombros que salían volando.