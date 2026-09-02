Perú rompe relaciones diplomáticas con Irán; lo acusa de incitar a la violencia en Medio Oriente

El Gobierno de Perú anunció el fin de sus relaciones diplomáticas con Irán, en una medida que se da tras una serie de desacuerdos relacionados con la situación política de ese país, la navegación internacional y la supervisión de sus actividades nucleares.

La determinación fue anunciada por la Cancillería peruana, que señaló que durante los últimos meses ha seguido con preocupación las condiciones internas del país.

¿Por qué Perú rompió sus relaciones con Irán?

En un comunicado, el Gobierno de Perú menciona que, entre los aspectos que motivaron su postura, están la represión de protestas, las restricciones contra medios de comunicación, el trato hacia mujeres y niñas y las acciones emprendidas contra sectores opositores.

“En consecuencia, con base en su histórica vocación pacifista y en ejercicio de su indeclinable compromiso con el respeto al derecho internacional y la defensa de la democracia, el Gobierno de la República del Perú ha tomado la decisión de romper relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán”, se lee en el comunicado.

📄El Perú rompe relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán



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Perú también cuestionó las medidas adoptadas por Teherán en el estrecho de Ormuz, pues las restricciones aplicadas desde marzo han complicado el movimiento de embarcaciones por una de las principales rutas utilizadas para el comercio y el transporte de energéticos a nivel mundial.

Además, advirtieron que cualquier interrupción prolongada en esa zona puede tener consecuencias que trasciendan a los países directamente involucrados, debido a posibles aumentos en los precios de la energía y afectaciones en las cadenas internacionales de abastecimiento.

Perú rechaza obstrucciones contra el OIEA

Uno de los principales puntos de tensión para Perú está relacionado con las instalaciones nucleares iraníes, pues cuestionaron que las autoridades de Teherán hayan limitado el acceso de los especialistas del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

La Cancillería consideró especialmente preocupante que la falta de acceso dificulte determinar si el programa nuclear iraní se mantiene con fines exclusivamente pacíficos o si existe riesgo de que pueda utilizarse para desarrollar armas nucleares.