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La frase de Donald Trump hoy, 4 de mayo, que nadie esperaba escuchar

Sigue en directo las declaraciones de Donald Trump hoy, lunes 4 de mayo de 2026. Analizamos sus frases sobre la crisis con Irán, política interna y sus anuncios más recientes.

presidente de estados Unidos Donald Trump
¿Qué dijo Donald Trump hoy?|Reuters.

Escrito por: César Contreras

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sigue dando de qué hablar este lunes 4 de mayo de 2026, debido a la guerra en Irán.

La frase de Donald Trump hoy, 4 de mayo, que nadie esperaba escuchar

EU atacó siete barcos "pequeños" de Irán en el estrecho de Ormuz

Trump confirmó que las fuerzas armadas derribaron siete barcos pequeños iraníes en el estrecho de Ormuz. Acusó que Irán atacó a navíos que no tienen nada que ver en el conflicto actual, incluyendo a un buque de carga de bandera surcoreana. "Tal vez es hora de que Corea del Sur venga y se una a la misión", destacó el mandatario estadounidense en sus redes sociales.

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Un ataque con dron presuntamente procedente de Irán provocó un incendio en la zona industrial petrolera de Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos, informaron autoridades locales.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente dejó tres personas lesionadas, mientras equipos de emergencia trabajaron para controlar el fuego en las instalaciones afectadas.

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