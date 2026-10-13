LOCALIZAN con vida a Isabella Reyes Escalona, niña desaparecida en Hidalgo; su ficha se viralizó en redes

Isabella Reyes Escalona, una niña de cuatro años que fue reportada como desaparecida en Hidalgo, fue localizada con vida, luego de permanecer más de dos meses sin que se conociera públicamente su paradero.

La noticia fue confirmada por una tía de la menor, quien compartió un mensaje en Facebook para informar que la pequeña ya se encontraba con su familia, lo que representa una actualización favorable después de semanas de incertidumbre.

Y es que, este caso llamó la atención debido a la amplia difusión que tuvo su ficha de búsqueda en redes sociales. La fotografía de Isabella fue compartida por numerosos usuarios, al grado de que varias personas comenzaron a preguntar quién era la niña y qué había ocurrido con ella.

La noticia de su localización también fue difundida por la organización Sonrisas Perdidas Hidalgo, que actualizó la ficha con la leyenda de persona localizada.

¿Qué se sabe de la localización de Isabella Reyes Escalona?

De acuerdo con la información compartida por su tía en Facebook, Isabella ya fue localizada y se encuentra con su padre.

La familiar agradeció a las personas que compartieron la ficha de búsqueda, estuvieron pendientes del caso y ayudaron a mantener visible la información de la pequeña durante el tiempo que permaneció desaparecida.

Asimismo, pidió que la noticia de su localización también fuera difundida, con el objetivo de que las personas que participaron en la búsqueda supieran que Isabella ya había sido encontrada.

Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer públicamente detalles precisos sobre el lugar donde fue localizada la menor ni las circunstancias en las que ocurrió su localización.

Aunque sus familiares informaron que ya se encuentra con ellos, tampoco se han difundido detalles adicionales sobre su estado de salud.

La ficha de búsqueda de Isabella se viralizó en redes sociales

Uno de los aspectos que destacó en el caso fue la difusión masiva de la ficha de búsqueda de Isabella Reyes Escalona. Durante las semanas posteriores a su desaparición, la fotografía y los datos de identificación de la niña circularon en distintas plataformas, donde usuarios compartieron la publicación con la intención de ayudar a encontrarla.

La difusión fue tan amplia que algunas personas comenzaron a preguntar quién era Isabella y por qué se estaba compartiendo su imagen en tantas cuentas y publicaciones.

