¿Qué es el silbato verde que usó Ismail Koné tras su lesión en el partido Canadá vs Catar?

La goleada de Canadá sobre Catar quedó marcada por una imagen preocupante. El mediocampista Ismaël Koné abandonó el campo tras sufrir una grave lesión en la pierna durante un choque con un jugador catarí. Lo que llamó la atención de miles de aficionados, fue el silbato verde que utilizó mientras salía del terreno de juego en la camilla.

Las primeras versiones médicas apuntan a una posible fractura de tibia, una lesión que podría requerir cirugía y un largo proceso de recuperación, por lo que es un hecho que se pierde el resto de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

¿Qué le pasó a Ismaël Koné en el partido entre Canadá y Catar?

La acción ocurrió durante un balón disputado cuando Koné recibió un fuerte impacto en la pierna. Los servicios médicos ingresaron de inmediato al terreno de juego para estabilizar al futbolista canadiense, quien permaneció consciente mientras era atendido.

Las imágenes mostraron la preocupación de compañeros, rivales y cuerpo técnico ante la gravedad de la lesión.

Canadá goleó 6-0 a Catar en un partido marcado por expulsiones

Más allá de la lesión, Canadá firmó una actuación contundente al imponerse 6-0 sobre Catar. El encuentro también estuvo marcado por la indisciplina del conjunto catarí, que terminó con dos jugadores expulsados, complicando aún más un partido que ya se encontraba cuesta arriba para los asiáticos.

Sin embargo, el resultado pasó a segundo plano tras la salida de Koné entre evidentes muestras de dolor.

Ismaël Koné



As I initially had suspected and feared, Canada’s Koné is confirmed to have suffered a fracture of the fibula and tibia of his left leg.



He is reportedly undergoing surgery now.



I wonder if this is a possible pathological fracture, specifically of the tibia.



This… https://t.co/J7YAIYHNx9 pic.twitter.com/uDT3DTAsdF — Jesse Morse, M.D. (@DrJesseMorse) June 19, 2026

¿Qué es el Penthrox y para qué sirve el llamado “silbato verde”?

Uno de los detalles que más llamó la atención fue un pequeño inhalador verde que los médicos entregaron al jugador mientras era atendido.

Se trata de Penthrox, un analgésico de emergencia utilizado para controlar el dolor moderado o severo asociado a lesiones traumáticas, como fracturas, luxaciones o accidentes.

El dispositivo contiene metoxiflurano, una sustancia que el paciente inhala a través de una boquilla. Al entrar al organismo, ayuda a disminuir rápidamente la sensación de dolor.

Cuando la sustancia es inhalada se convierte en vapor, viaja directamente a los pulmones, de ahí recorre el torrente sanguíneo y disminuye el dolor en cuestión de segundos.

Entre sus principales ventajas destacan:



Actúa en pocos minutos.

No requiere agujas ni aplicación intravenosa.

Permite que el paciente permanezca consciente y pueda comunicarse con el personal médico.

Es utilizado con frecuencia en escenarios deportivos y servicios de emergencia.

¿Cuál es el estado de salud de Ismaël Koné?

Hasta el momento no se ha emitido un reporte médico definitivo sobre el futbolista Koné, aunque los primeros informes señalan una lesión de consideración en la pierna.

La sospecha de fractura de tibia mantiene en alerta al entorno de la selección canadiense, mientras se realizan estudios para confirmar el alcance exacto del daño y definir si será necesaria una intervención quirúrgica.

Koné es una de las piezas importantes del mediocampo canadiense, por lo que la selección sufre una baja considerable en el Mundial.

