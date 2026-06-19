La victoria de México 4-0 que dio origen a la tradición de celebrar en el Ángel de la Independencia; la historia del festejo

¡Vámonos al Ángel! Es un clásico que los aficionados al fútbol mexicano se reúnan en el Ángel de la Independencia para festejar los triunfos de su equipo favorito, incluyendo los de la Selección Mexicana, como ocurre en este Mundial 2026. Pero, ¿cómo y dónde surgió esta tradición

La goleada de la Selección Mexicana: ¿por qué se festeja en el Ángel de la Independencia?

En definitiva, uno de los lugares más emblemáticos de México es el Ángel de la Independencia, un monumento que fue construido por orden del presidente Porfirio Díaz para conmemorar el centenario de la Independencia de México.

La escultura, recubierta con detalles en bronce y oro de 24 quilates, ha sido testigo de los grandes cambios del país, pero también hasta victorias de equipos como el Cruz Azul.

Aunque en sus primeros años fue un punto turístico más, con el tiempo se convirtió en un lugar de festejo para miles de personas, y todo gracias al Mundial México 1970, cuando la Selección Mexicana logró una victoria histórica que consolidó esta tradición.

Así nació festejar en el Ángel de la Independencia: marcador 4-0

En aquel año, México por primera vez se convirtió en país anfitrión de la Copa del Mundo. Su primer partido finalizó 0 a 0 con la Unión Soviética en el famoso Estadio Azteca.

Pero la historia estaba a punto de escribirse cuando la Selección Mexicana se enfrentó a El Salvador. El resultado fue un contundente 4-0, una de las mayores goleadas registradas por el equipo nacional hasta ese momento.

Al finalizar el partido, los aficionados comenzaron a caminar hacia el emblemático monumento. Lo que parecía una parada momentánea terminó convirtiéndose en una reunión masiva que, con el paso de las horas, reunió a miles de personas que ondeaban la bandera tricolor.

Celebrar en el Ángel de la Independencia: un festejo que se expandió en México

Con los años, la costumbre de reunirse para celebrar triunfos en el Ángel dejó de ser solo de la Ciudad de México y empezó a repetirse en otras partes del país.

Con el tiempo, entonar el Himno Nacional y ondear la bandera se convirtió en un precedente en cualquier festejo relacionado con la Selección Mexicana.

Para la década de 1990, las aficiones de clubes como América, Pumas y Cruz Azul comenzaron a utilizar este espacio también para festejar los campeonatos.

Hoy es común ver a los aficionados juntarse en distintos puntos icónicos dependiendo de la ciudad. En Guadalajara está la Glorieta de La Minerva y en Monterrey el Parque Fundidora.

A esto se suman plazas y espacios públicos en otras ciudades donde la gente también se reúne para festejar, pero ninguno como el Ángel, cuyos peldaños han recibido a miles de aficionados en cada celebración.