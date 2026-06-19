¿Sismo en el Zócalo de CDMX o euforia? Se mueve el suelo en pleno México vs Corea y Protección Civil analiza si fue un temblor

Se mueve el piso en Zócalo de la Ciudad de México minutos antes del partido entre México y Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Protección Civil analiza si fue un sismo leve o se debe al brinco de los aficionados.

Mientras tanto, las autoridades capitalinas advierten a las personas que se alejen de las estructuras debido al movimiento.

Se mueve el piso en el Zócalo capitalino; Protección Civil pide a los asistentes alejarse de estructuras y revisa si tembló o es que la gente está saltando.#ElMundialXAzteca #ElCanalDelMundial pic.twitter.com/cUBwAY8p14 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 19, 2026

Por otra parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, señaló que el Fan Fest en el Zócalo quedó lleno completamente, por lo que recomiendan vivir la fiesta futbolera desde Garibaldi, donde también el ambiente está flor de piel.

¿Dónde ver el partido de México vs Corea?

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