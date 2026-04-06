Israel ataca petroquímica en Irán para forzar la reapertura del estrecho de Ormuz

El ejército de Israel ejecutó este lunes 6 de abril una ofensiva aérea a gran escala contra el complejo petroquímico de Asaluyeh, ubicado en el gigantesco yacimiento de gas Pars Sur, con el objetivo de atacar la principal fuente de ingresos del régimen iraní y forzar la reapertura del Estrecho de Ormuz.

El ataque, confirmado por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, se produce apenas horas antes de que venza el ultimátum del presidente estadounidense Donald Trump para liberar el tránsito marítimo, y en medio de una propuesta de alto el fuego de 45 días mediada por Pakistán y donde Teherán solicita que se tomen en cuenta sus condiciones, entre ellas reparaciones por los daños, alto a los asesinatos de altos mandos militares y garantías de no reincidencia de guerra.

Más altos mandos iraníes eliminados

La operación militar no solo buscó daños estructurales, sino que logró descabezar puntos clave de la inteligencia iraní. El primer ministro Benjamín Netanyahu celebró la muerte de dos altos mandos de la Guardia Revolucionaria (IRGC) a dos días de otro ataque de EU:



Mayid Jadami: Jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria .

. Ajer Bakri: Comandante de la Fuerza Al Quds (cuerpo de élite para misiones en el exterior) y jefe de operaciones encubiertas.

¿Cuál fue el impacto en la infraestructura energética?

Las explosiones en Asaluyeh, reportadas inicialmente por la agencia Fars, provocaron un corte total de energía en las unidades petroquímicas de la zona. Según la agencia Tasnim, aunque la planta de la compañía Pars no sufrió daños directos, el ataque destruyó las empresas proveedoras de servicios de electricidad, agua y oxígeno para todo el complejo.

Casi simultáneamente, Teherán denunció un segundo ataque contra el complejo petroquímico de Marvdasht, situado a unos 260 kilómetros del primero, lo que evidencia una campaña sistemática contra los activos económicos de Irán.

Sigue postergándose el ultimátum de Trump mientras Pakistán ofrece mediación

La amenaza de EU: Donald Trump ha advertido

La postura de Irán: A pesar de que Pakistán entregó una propuesta de tregua que podría entrar en vigor hoy mismo, las autoridades iraníes advirtieron que no cederán el control del estrecho a cambio de un alto el fuego temporal.

A pesar de que entregó una propuesta de tregua que podría entrar en vigor hoy mismo, las autoridades iraníes advirtieron que no cederán el control del estrecho a cambio de un alto el fuego temporal. Precedentes: En marzo, un ataque similar de Israel contra Pars Sur provocó represalias iraníes contra infraestructuras energéticas en todo Oriente Medio.

La parálisis en el Estrecho de Ormuz sigue manteniendo los precios del petróleo elevados, sacudiendo así la economía global mientras la comunidad internacional espera la respuesta de Washington tras este último movimiento israelí.

