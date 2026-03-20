¿Benjamín Netanyahu murió? Los videos virales con ‘errores de IA’ que desatan teorías en redes

Los videos de Benjamín Netanyahu y que según se realizaron con Inteligencia Artificial (IA) se volvieron tema de conversación en redes sociales en medio de rumores sobre la muerte del primer ministro israelí. En X y otras plataformas, usuarios revisan cuadro por cuadro grabaciones recientes para señalar cualquier detalle particular que encuentran.

La teoría tomó fuerza después de que circularan versiones sobre la supuesta muerte o lesión de Netanyahu en medio de la escalada entre Israel, Estados Unidos e Irán. Los rumores fueron difundidos por medios estatales iraníes y después se expandieron en internet, mientras Netanyahu se ha esforzado en publicar videos para desmentirlos.

Los supuestos 'errores' que miles de usuarios presentaron como prueba de inteligencia artificial ya fueron revisados por verificadores y esto fue lo que dijeron.

Los videos de Netanyahu que internautas aseguran que son falsos

La tendencia explotó cuando se viralizó una grabación de Netanyahu y algunos usuarios aseguraron que en un fotograma parecía tener ¡seis dedos en una mano!. A partir de ahí, comenzaron a circular publicaciones que interpretan cualquier rareza visual como señal de manipulación con IA. Ese tipo de lectura se multiplicó con capturas congeladas, acercamientos y ediciones compartidas en X.

Los 6 dedos que luce Netanyahu en su último video indicarían que está herido o muerto, o bien que es uno de los Manos de El Eternauta. pic.twitter.com/IBil7UFVpG — César Biondini (@BiondiniCesar) March 13, 2026

Después vino un segundo video, grabado en una cafetería, en el que Netanyahu se burló de los rumores sobre su muerte. El primer ministro publicó esa grabación para responder a las versiones que lo daban por muerto o herido, mientras en redes la pieza volvió a ser examinada por usuarios que insistían en que también estaba generada con IA.

Esto se hizo todavía más grande porque, incluso Grok (IA de X) llegó a describir erróneamente una de esas grabaciones como si fuera generada con inteligencia artificial, algo que alimentó todavía más la conversación y la sospecha en redes.

Estos fueron los supuestos fallos de IA que señalaron usuarios

Entre los detalles que se volvieron virales estuvieron la mano con 'seis dedos', rasgos faciales que algunos usuarios calificaron como extraños, movimientos del cuerpo que parecían poco naturales y elementos del entorno que, según las publicaciones, se cerraban o cambiaban solos. La lógica era sencilla: si había una anomalía visual, entonces el video debía ser falso.

Ese tipo de observaciones conectaron con una idea que ya está instalada en internet: que los videos creados con IA suelen delatarse por errores en manos, orejas, reflejos, tazas o fondos. Por eso, muchos usuarios leyeron esas imágenes bajo ese filtro, incluso sin una prueba técnica concluyente. Esto fue justamente lo que señalaron las verificaciones: la sospecha se construyó más por interpretación viral que por evidencia sólida.

¿Qué dijeron los verificadores sobre los videos de Netanyahu?

PolitiFact revisó una de las grabaciones virales y concluyó que la afirmación de que el video 'prueba' que Benjamín Netanyahu murió porque fue hecho con IA es falsa. Su revisión señaló que la supuesta mano con seis dedos puede explicarse por la posición de la mano y el ángulo de la imagen, no por una manipulación confirmada.

Newsweek también reportó que la teoría del 'sexto dedo' no era prueba válida para sostener que Netanyahu estaba muerto y que la oficina del primer ministro rechazó esos rumores.

Reuters, por su parte, documentó que Netanyahu publicó el video desde una cafetería en Jerusalén para responder a versiones difundidas por medios iraníes y en redes sociales.

After Benjamin Netanyahu posted a video showing he is not dead yet, people are now speculating about why his coffee cup, which was filled to the brim, did not spill when he lifted it.



This is now being called Coffeegate. pic.twitter.com/DVkUCI4TL3 — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) March 15, 2026

Entonces, ¿los videos de Netanyahu sí son IA?

Hasta ahora, las revisiones públicas más citadas no sostienen que esos videos sean falsos ni que prueben la muerte de Netanyahu. Lo que sí muestran es cómo la conversación digital ya cambió: hoy miles de usuarios aseguran que pueden detectar IA a simple vista, pero esa lectura también puede equivocarse y alimentar rumores falsos.

La nota, entonces, no está en que “descubrieron” un video falso, sino en que una ola de publicaciones intentó convertir supuestas anomalías visuales en evidencia de una muerte que no ha sido confirmada y que fue desmentida públicamente por el propio Netanyahu en video.