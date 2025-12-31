Sin piedad... Israel retirará licencias a ONG que trabajan en la Franja de Gaza

Israel anunció que retirará las licencias de operación a 37 organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan en la Franja de Gaza y Cisjordania, entre ellas Médicos Sin Fronteras (MSF) , por presuntos incumplimientos a nuevos requisitos legales. La medida entrará en vigor el 1 de enero de 2026, con un plazo máximo de 60 días para el cierre total de operaciones, lo que ha generado preocupación internacional por su impacto humanitario.

La decisión ocurre en un contexto crítico para Gaza , donde 1.3 millones de personas necesitan refugio urgente, especialmente ante la llegada del invierno. Diez países (entre ellos Francia, Reino Unido, Canadá y Japón) advirtieron sobre el deterioro “catastrófico” de la situación humanitaria, señalando inundaciones tóxicas, colapso del sistema de saneamiento y altos niveles de inseguridad alimentaria en la población civil.

De acuerdo con las autoridades israelíes, las ONG afectadas no cumplieron con un nuevo proceso de registro que exige entregar información detallada sobre su personal y operaciones. El Gobierno sostiene que estas medidas buscan evitar la infiltración de organizaciones terroristas, mientras que organismos internacionales y agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertan que el cierre podría provocar el colapso de servicios esenciales de salud, agua y asistencia humanitaria en Gaza.

Diez países piden a Israel permitir la operación de las ONG en Gaza

Los ministros de Asuntos Exteriores de Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Japón, Noruega, Suecia, Suiza y Reino Unido emitieron un comunicado conjunto en el que pidieron a Israel permitir que las ONG internacionales y organismos de la ONU continúen operando de forma “sostenida y previsible” en la Franja de Gaza.

Advirtieron que, de concretarse los cierres, uno de cada tres centros sanitarios podría dejar de operar, afectando directamente a la población civil, que enfrenta inundaciones por aguas residuales y una creciente escasez de alimentos.

Israel asegura que tomó la medida por presuntos nexos de ONG con grupos armados

El Parlamento israelí aprobó recientemente una ley que acelera la suspensión de operaciones de organismos como la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) , a la que acusa de mantener vínculos con el ataque del 7 de octubre de 2023, atribuido a Hamás. Las autoridades israelíes sostienen que algunas ONG habrían empleado personal involucrado en actividades terroristas.

El Ministerio de Asuntos de la Diáspora de Israel indicó que las organizaciones que no cumplan con los nuevos requisitos no podrán introducir personal internacional ni suministros esenciales a Gaza o Cisjordania, lo que en la práctica limita severamente su capacidad de operación.

ONU advierte impacto humanitario “insustituible” en Gaza

Agencias de la ONU calificaron la decisión como un golpe directo a la ayuda humanitaria en Gaza. Subrayaron que la labor de estas organizaciones es insustituible y pidieron el levantamiento inmediato de los obstáculos al acceso y operación humanitaria.

Aunque Israel aseguró que la medida no reducirá el volumen total de ayuda que ingresa a Gaza, las ONG advierten que sin personal especializado ni canales operativos, la asistencia no podrá llegar a quienes más la necesitan.