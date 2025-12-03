¡Terrible! Dron israelí mata a dos niños que recolectaban leña para su papá en Gaza

La mañana del sábado en Gaza se convirtió en una tragedia indescriptible para Tamer Abu Assi, un padre en silla de ruedas que esperaba a sus hijos, Fadi y Jumaa. Él había encargado a los niños salir a buscar leña para el desayuno. Vecinos del área corrieron al refugio para informar a Abu Assi que militares israelíes habían atacado con un dron a dos niños, quienes murieron en el acto.

El padre vivió un momento dramático al preguntar si se trataba de sus hijos, lo que desencadenó una angustiosa espera hasta que pudo ir a identificar los cadáveres. Abu Assi relató la desgarradora escena en que descubrió las graves mutilaciones que sufrieron Fadi y Jumaa.

Versión israelí de ataque en Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que llevaron a cabo el ataque con dron en Bani Suheila, cerca de la "línea amarilla" de demarcación.

En un comunicado, las FDI calificaron a los dos niños como "sospechosos que cruzaron la línea" y realizaron "actividades sospechosas", lo que representó una "amenaza inmediata" para los militares que operaban en el sur de Gaza.

La Fuerza Aérea Israelí (IAF) eliminó a los sospechosos con el fin de erradicar la amenaza. Sin embargo, observadores señalan que existe una escasez de marcadores sobre el terreno, lo que dificulta distinguir los contornos precisos de dicha línea invisible.

Aumentan víctimas en la guerra Israel- Hamás

Las muertes de Jumaa y Fadi suman al creciente número de víctimas mortales en Gaza, siete semanas después del alto el fuego. El Ministerio de Salud palestino afirma que más de 70 mil personas han perdido la vida desde el ataque de Hamas en octubre de 2023. De esta cifra, más de 10 mil son mujeres y 20 mil son niños.

El número de víctimas aumenta constantemente a medida que los equipos de emergencia recuperan cadáveres de entre los escombros. La Defensa Civil de Gaza estima que 10 mil cadáveres permanecen sepultados bajo las ruinas. Además, más de 350 palestinos han muerto por las fuerzas israelíes desde que comenzó el alto el fuego.

Daños a derechos humanos en Gaza

Un nuevo informe de The Platform, una coalición de 13 organizaciones israelíes de derechos humanos, concluye que 2025 produjo un "daño más amplio, profundo y sin precedentes" a los derechos humanos de los palestinos en Gaza y la Ribera Occidental.

El informe describe un "profundo cambio" en la naturaleza de la guerra, en el que las "violaciones extremas se convirtieron en procedimiento operativo estándar" por parte de los "mecanismos de control de Israel".