Israel y Hezbolá acuerdan un nuevo alto al fuego tras bombardeos que amenazaban las negociaciones de paz

Los gobiernos de Israel y el grupo libanés Hezbolá alcanzaron un acuerdo para renovar el alto al fuego a partir de las 16:00 horas (tiempo local) de este viernes, así lo confirmó un alto funcionario de la administración de los Estados Unidos.

El pacto fue consolidado de urgencia por los equipos negociadores de Estados Unidos y Qatar, contando con la intervención y el respaldo de Irán para frenar la escalada armada en el sur del Líbano.

La tregua llega a las pocas horas después de ataques aéreos lanzados por el ejército israelí que dejaron un saldo de al menos 47 personas en territorio libanés, haciendo de este jueves una de las jornadas más letales desde el inicio del conflicto.

While Hezbollah are committed to violating the ceasefire and creating instability, we are committed to protecting our civilians and operating against terror. pic.twitter.com/B6KLQRF93G — Israel Defense Forces (@IDF) June 19, 2026

Esto fortalece el acuerdo de paz entre EU e Irán

La reactivación de los combates en la frontera libanesa puso en riesgo el inicio de la primera ronda de conversaciones técnicas de paz entre las delegaciones de Estados Unidos e Irán. El gobierno iranía había decidido posponer los encuentros diplomáticos previstos para este viernes hasta que lograran obtener garantías de que los bombardeos israelíes se detendrían por completo en el Líbano.

Con la entrada en vigor del cese al fuego, los mediadores buscan reestructurar de inmediato el calendario de las mesas de diálogo en el marco de un periodo de 60 días establecido previamente para alcanzar un acuerdo definitivo de paz en la región.

No solamente EU, Israel estaba presionado desde el interior para formar la paz

A pesar del pacto, la estabilidad del alto al fuego no está del todo segura porque hay todavía resistencia política entre los gobiernos involucrados en sus propios países:

En Tel Aviv, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu lidia con las críticas de los ministros de la extrema derecha de su gabinete, quienes exigen la permanencia de las tropas en el sur del Líbano y consideran el acuerdo insuficiente.

Los líderes de Hezbolá manifestó dudas sobre el cumplimiento del pacto a largo plazo ante la advertencia de Israel de que mantendrá operaciones de vigilancia en la zona fronteriza.

En Irán, altos mandos civiles y políticos más conservadores criticaron que las autoridades de su país se acercaran a dialogar y cedieran en algunos puntos del acuerdo preliminar con el gobierno estadounidense, presionando para endurecer la postura en las negociaciones.

El éxito de este nuevo alto al fuego determinará qué tan viable es la agenda de paz entre el presidente de Estados Unidos y los representantes de Irán a pocos días de la firma del memorándum..