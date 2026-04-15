Israel y Líbano inician conversaciones en E.U. tras décadas de conflicto

En medio de la guerra de Medio Oriente, delegaciones de alto nivel de Israel y Líbano se reunieron este martes 14 de abril de 2026 en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Se trata del primer encuentro diplomático directo entre ambas naciones en más de 30 años, con el objetivo urgente de trazar una ruta hacia el desarme de Hezbollah y el cese de las hostilidades.

¿A qué acuerdo se llegó?

Bajo la mediación del Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, representantes de ambos gobiernos —técnicamente en guerra desde 1948— entablaron un diálogo calificado como "productivo". Aunque no se firmó un alto al fuego inmediato, el resultado principal fue el compromiso de lanzar negociaciones directas permanentes, marcando un quiebre con la política de comunicación indirecta que imperaba desde 1993.

¿Quiénes representaron a Líbano e Israel y qué buscan?

Israel: Representado por su embajador Yechiel Leiter, el gobierno israelí mantiene una postura firme: cualquier acuerdo pasa por el desmantelamiento de Hezbollah y la garantía de que grupos no estatales no operen en la frontera.

Representado por su embajador el gobierno israelí mantiene una postura firme: cualquier acuerdo pasa por el desmantelamiento de Hezbollah y la garantía de que grupos no estatales no operen en la frontera. Líbano: El presidente Joseph Aoun y su delegación buscan desesperadamente un respiro humanitario. Su propuesta central es que las Fuerzas Armadas del Líbano asuman el control total de la seguridad nacional, desplazando la influencia de la milicia chiíta.

El presidente Joseph Aoun y su delegación buscan desesperadamente un respiro humanitario. Su propuesta central es que las asuman el control total de la seguridad nacional, desplazando la influencia de la milicia chiíta. Estados Unidos: La administración Trump, a través de Rubio, busca capitalizar la debilidad actual de Irán para "extirpar" la influencia de Hezbollah en la región.

¿Por qué ahora?

Desde el inicio de las operaciones militares el pasado 2 de marzo de 2026, más de 2,000 personas han muerto en Líbano y cerca de un millón han sido desplazadas. La presión aumenta debido a que, paralelamente, existe un cese al fuego entre EE. UU. e Irán (negociado en Pakistán) que Teherán intenta extender a territorio libanés, algo que tanto Washington como Israel rechazan, insistiendo en que Líbano debe ser un proceso separado y soberano.

¿Dónde y cuándo seguirán las negociaciones?

Las pláticas se llevaron a cabo en el último piso del Departamento de Estado en Washington. Aunque Hezbollah ya ha declarado desde Beirut que no se siente vinculado por estos acuerdos y mantiene sus ataques con drones en el norte de Israel, ambas naciones acordaron fijar próximamente la fecha y el lugar para la siguiente ronda de negociaciones directas.

