Israel frena ataque a Beirut por presión de Trump, pero lanza ataques en el sur de Líbano

Horas después de que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, cediera ante las presiones del presidente estadounidense Donald Trump y de las Naciones Unidas para congelar un ataque inminente contra Beirut, las fuerzas israelíes descargaron una nueva oleada de bombardeos en el sur de Líbano este martes. Esta continuación de las hostilidades amenaza directamente las delicadas mesas de negociación de paz que la Casa Blanca sostiene con Irán.

A pesar de que Trump afirmó en sus redes sociales que Israel y Hezbolá habían pactado un cese de agresiones mutuas, Netanyahu aclaró que la tregua es parcial. "Hablé con el presidente Trump y le dije que si Hezbolá no cesa sus ataques contra nuestras ciudades y civiles, Israel atacará objetivos terroristas en Beirut. Nuestra postura se mantiene", advirtió el mandatario, confirmando que las operaciones en el sur del país vecino continuarán "según lo planeado".

Israel just committed a massacre in Lebanon, just a few meters away from a hospital.



Children killed. Women under the rubble.



We told you they wouldn't stop with Gaza. pic.twitter.com/EIOokcD08C — Mohamad Safa (@mhdksafa) June 1, 2026

Éxodo masivo ante nuevas órdenes de evacuación

La tregua en la capital libanesa no trajo alivio al resto del país. El ejército israelí emitió una estricta orden de evacuación inmediata para Nabatieh, una de las ciudades más grandes del sur de Líbano que ya ha sufrido duros bombardeos en días recientes, lo que anticipa una intensificación de la incursión terrestre y aérea.

Esta nueva amenaza provocó el desplazamiento de miles de civiles hacia zonas consideradas seguras, colapsando las carreteras en una rutina de supervivencia que la población local arrastra desde que inició el conflicto armado. Aunque el gobierno de Líbano asegura que Hezbolá está dispuesto a aceptar la propuesta de alto al fuego de Estados Unidos, los ataques en el terreno no dan tregua.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ordered attacks on the Hezbollah-controlled southern suburbs of Beirut, signaling further escalation of the war https://t.co/kQze90sqkb pic.twitter.com/lxtHkSviYK — Reuters (@Reuters) June 1, 2026

Negociaciones con Irán en la cuerda floja

El recrudecimiento de los ataques en territorio libanés ocurre justo cuando delegaciones de Israel y del gobierno de Líbano se reúnen en Washington en una nueva ronda de mediación estadounidense. Sin embargo, el verdadero peligro radica en el pacto global con Teherán. El gobierno iraní ha dejado en claro que cualquier acuerdo de paz con Estados Unidos está condicionado al fin de las hostilidades en todos los frentes, incluido el apoyo a Líbano. Altos funcionarios iraníes advirtieron que suspenderán las pláticas de paz si Beirut es tocado, una advertencia ante la cual el presidente Trump declaró a la cadena CNBC que "no podría importarle menos".

El conflicto, detonado en febrero de este año tras las acciones militares conjuntas de EU e Israel contra Irán, mantiene prácticamente cerrado el Estrecho de Ormuz, estrangulando el tránsito global de crudo.

Impacto global: Inflación y petróleo al alza

La incertidumbre militar impactó de inmediato la economía internacional:

Precios del crudo: El barril de Brent del Mar del Norte y el West Texas Intermediate (WTI) cayeron cerca del 2% este martes tras haber subido más de un 4% en la jornada previa por los temores de una ruptura definitiva del cese al fuego. El precio del Brent acumula un alza de casi el 30% desde finales de febrero.

El barril de Brent del Mar del Norte y el West Texas Intermediate (WTI) cayeron cerca del 2% este martes tras haber subido más de un 4% en la jornada previa por los temores de una ruptura definitiva del cese al fuego. El precio del Brent acumula un alza de casi el 30% desde finales de febrero. Crisis en Europa: La prolongación de la guerra en Medio Oriente hizo que la inflación en la eurozona trepara al 3.2% en mayo impulsada por los costos de la energía, registrando su nivel más alto en más de dos años y obligando al Banco Central Europeo a evaluar un alza en las tasas de interés la próxima semana.

Mientras el Consejo de Seguridad de la ONU presiona casi por unanimidad —con el rechazo de EU— para la retirada total de las tropas israelíes del sur de Líbano, la volatilidad en la región sigue dictando el rumbo de la economía y la seguridad mundial.