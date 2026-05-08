¡Se burla de un pueblo de fe! Soldado de Israel se fuma un cigarro con la Virgen María en plena tensión en Líbano

Una nueva polémica golpea al ejército de Israel en medio de la frágil tregua con Líbano; una fotografía difundida en redes sociales mostró a un soldado israelí colocando un cigarrillo en la boca de una estatua de la Virgen María dentro de una aldea cristiana ubicada al sur del país libanés.

La imagen comenzó a circular esta semana y rápidamente provocó críticas debido al contexto religioso y militar en la región; el incidente ocurrió en Debel, una comunidad cristiana que permanece en medio de las tensiones entre Israel y Hezbolá, pese al acuerdo de alto al fuego impulsado recientemente con mediación de Estados Unidos.

¿Qué pasó con la estatua de la Virgen María?

De acuerdo con información confirmada por las Fuerzas de Defensa de Israel, la fotografía fue tomada semanas atrás, aunque se viralizó apenas en las últimas horas; en ella se observa a un soldado manipulando una imagen de la Virgen María de forma considerada ofensiva por comunidades cristianas.

Tras identificar al militar involucrado, el ejército israelí informó que el caso será investigado y que el soldado enfrentará sanciones disciplinarias; además, las autoridades militares señalaron que la conducta “no representa los valores” esperados dentro de sus tropas.

El incidente ocurrió en Debel, una localidad del sur del Líbano donde Israel no ordenó evacuaciones pese a los enfrentamientos recientes con Hezbolá; la zona mantiene presencia militar y vigilancia constante tras semanas de tensión fronteriza.

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The IDF is investigating another incident of sacrilege in Lebanon as an IDF soldier desecrated the statue of the Virgin Mary, holding a cigarette to the statue’s lips.



Anti-Christian abuse and anti-Christian sentiment, prevalent in Israel, continue to cause international… pic.twitter.com/jxM9h7Gfa6 — AF Post (@AFpost) May 7, 2026

Israel enfrenta críticas por incidentes contra símbolos cristianos

La controversia ocurre poco tiempo después de otro caso similar registrado en la misma región; semanas atrás se difundió otra fotografía donde un soldado israelí aparecía golpeando una estatua de Jesucristo con un mazo dentro de la misma comunidad cristiana.

Ese hecho provocó condenas internacionales y reacciones de grupos religiosos, debido a que ocurrió durante la ocupación militar posterior al alto al fuego entre Israel y Líbano; las imágenes encendieron preocupación entre habitantes cristianos del sur libanés.

Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron también la autenticidad de ese material y calificaron la conducta como incompatible con los principios del ejército; sin embargo, la difusión constante de imágenes grabadas por los propios soldados aumentó la presión pública sobre las operaciones militares en la zona.