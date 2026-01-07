La noche sin respuestas en urgencias del ISSSTE en Xalapa, Veracruz

Derechohabientes denunciaron horas de espera sin atención médica durante el turno nocturno en el área de urgencias de la Clínica Hospital del ISSSTE en Xalapa, Veracruz, una situación que, aseguran, se prolongó durante la noche del 5 de enero de 2026.

De acuerdo con los testimonios difundidos en redes sociales, varios pacientes permanecieron en la sala de urgencias sin ser valorados por personal médico, pese a presentar malestares que consideraban graves. Entre los casos señalados se mencionó el de un paciente con presuntas convulsiones, cuya atención, afirman, nunca llegó.

Las denuncias generaron inconformidad entre familiares, quienes cuestionaron la capacidad de respuesta del hospital durante el turno nocturno y señalaron que la falta de información aumentó la incertidumbre y la angustia entre los pacientes en espera.

Derechohabientes cuestionan la atención durante el turno nocturno

Quienes acudieron al hospital señalaron que el tiempo de espera se extendió por varias horas sin una explicación clara sobre el orden de atención ni el estado de los pacientes, lo que provocó reclamos dentro del área de urgencias.

Los señalamientos se concentraron en la falta de valoración médica oportuna, especialmente en casos que, a decir de los familiares, requerían atención inmediata, como el de una persona con presuntos episodios convulsivos.

ISSSTE responde y descarta omisiones en la atención

Tras la difusión del video y las denuncias, el ISSSTE aseguró que la atención en urgencias se brindó conforme al sistema de clasificación médica Triage, el cual prioriza a los pacientes según la gravedad de su estado y no por orden de llegada.

El instituto informó que, durante ese turno nocturno, los casos atendidos correspondieron principalmente a padecimientos respiratorios, infecciones y afecciones dermatológicas, los cuales no ameritaron hospitalización ni manejo en el área de observación.

Sin registro del paciente que al parecer sufrió convulsiones

Respecto al caso que más inconformidad generó, el ISSSTE afirmó que no existe registro clínico que confirme el ingreso de un paciente con presuntas convulsiones durante el turno señalado, de acuerdo con su sistema interno de control médico.

La institución añadió que todos los pacientes que ingresan al área de urgencias son registrados y evaluados, y sostuvo que durante esa noche no se presentó ningún caso que requiriera hospitalización.

Atención a una adulta mayor y postura final del instituto

El ISSSTE también informó que durante el turno nocturno se brindó atención a una paciente de 89 años con un padecimiento respiratorio, quien no presentó datos de alarma y fue tratada de manera ambulatoria.

Finalmente, el instituto reiteró que opera bajo protocolos clínicos establecidos y aseguró que la atención médica se otorga conforme a criterios de urgencia y riesgo para la salud.