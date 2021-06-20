Detienen en Italia a mexicano acusado de asesinar a su esposa

La policía de Italia detuvo en Arese, Milán, a un mexicano acusado de haber asesinado a su esposa e intentado estrangular a su hijo mayor, de acuerdo con reportes de medios locales.

El mexicano fue identificado como Jaime Moises Rodríguez Díaz, de 41 años, quien se encuentra recluido en la cárcel de San Vittore, en Milán, acusado por el homicidio de su esposa, Silvia Susana Villegas Guzmán, ocurrido la madrugada del sábado pasado.

Después de presuntamente haber asesinado a su esposa, el mexicano intentó suicidarse, por lo que se provocó algunas heridas leves con un cuchillo de cocina.

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Los medios de Italia reportaron que antes del asesinato, la pareja sostuvo una discusión y luego el mexicano la asesino en su habitación, probablemente asfixiándola con un cojín. Momentos después fue a la sala, donde dormía su hijo mayor, de 18 años, para hablar con él, sin embargo el joven se negó.

Esa decisión provocó la molestia del mexicano, de 41 años, quien fue por un cinturón y dijo “He matado a tu madre y ahora te toca a ti”, de acuerdo con fuentes policiales citadas por los medios.

Mexicano y su esposa llegaron a Italia por nuevo trabajo

El mexicano Jaime Moises Rodríguez Díaz y su esposa Silvia Susana Villegas Guzmán llegaron a Italia hace tres meses luego de que encontraron un nuevo empleo en en un fábrica de la localidad. Sin embargo, su actitud violenta le había generado problemas familiares y las discusiones cada vez eran más habituales, agregaron las investigaciones policiales.

Después de que el mexicano, presuntamente asesinó a su esposa e intentó matar a su hijo mayor, policías llegaron al lugar y lo detuvieron, pero lo trasladaron a un hospital por las heridas que se realizó. Una vez dado de alta, fue llevado a prisión.

Hasta la fecha, el sujeto no ha querido responder ninguna pregunta sobre los hechos, por lo que las autoridades de Italia esperan los resultados de la autopsia del cuerpo de la esposa para conocer el motivo exacto del deceso.

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