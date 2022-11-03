Jair Bolsonaro insta a manifestantes a despejar carreteras de Brasil

A través de un video difundido en redes sociales, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, pidió por primera vez a los manifestantes que obstruyen las carreteras de Brasil, que levanten los bloqueos para despejar carreteras de la "Nación Carioca".

Bolsonaro también ha señalado que las manifestaciones además de que están restringiendo el derecho al desplazamiento de las personas, están provocando pérdidas en la economía de Brasil.

Cabe señalar que las protestas estallaron el pasado domingo tras la estrecha derrota de Jair Bolsonaro frente al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, durante lasegunda vuelta de las elecciones presidenciales del pasado 30 de octubre.

Bolsonaro ha señalado que entiende la frustración de la gente por el resultado de las elecciones, pero les dice a los manifestantes que deben de "mantener la cabeza fría".



Jair Bolsonaro, presidente de Brasil:

Les haré un llamado: despejen las carreteras.

El mandatario señaló que el bloqueo de las carreteras hace ilegítimas las protestas en curso por lo que animó a sus seguidores a elegir otras formas de manifestarse.

Jair Bolsonaro agregó que la Policía Federal de Carreteras (PRF) se había movilizado para ayudar a disipar a los manifestantes y despejar carreteras, sin embargo agregó que están abrumados porque las protestas están teniendo lugar en múltiples lugares.

La Policía Federal de Carreteras ha señalado que los manifestantes estaban bloqueando las carreteras parcial o totalmente en 126 lugares hasta la noche del miércoles, por debajo de los 190 de la noche anterior.

- Presidente Jair Bolsonaro pede a manifestantes que desobstruam as rodovias: pic.twitter.com/ztRXh3IQWu — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) November 2, 2022

Carretera de acceso a puerto de Paranaguá ya no está bloqueada por seguidores de Bolsonaro

La autoridad portuaria brasileña de Paranaguá señaló este jueves (3 de noviembre de 2022) que la principal vía de acceso a sus instalaciones ya no está bloqueada por los manifestantes pro-Jair Bolsonaro .

La carretera había estado bloqueada desde el lunes por la tarde hasta el jueves alrededor de las 6:30 de la mañana (hora local).

La autoridad de Brasil ha señalado que está ampliando el horario de trabajo para evitar retrasos en la descarga de camiones.