Jair Bolsonaro no se pondrá la vacuna contra Covid-19

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, decidió no ponerse la vacuna contra Covid-19, a pesar de haber repetido durante varios meses que sería el último ciudadano en aplicarse la inmunización.

“Decidí que ya no tomaré la vacuna. Estoy viendo nuevos estudios, mi inmunización está en lo más alto, ¿para qué voy a tomar la vacuna?”, dijo el mandatario durante una entrevista radiofónica a una estación local.

“Sería lo mismo que jugar 10 reales en lotería, para ganar dos. No tiene lugar eso”, expresó Jair Bolsonaro, aún escéptico, pese haberse contagiado de coronavirus junto a toda su familia en julio de 2020.

De igual forma, el mandatario señaló que no obligaría a ningún ciudadano brasileño a ponerse la vacuna, “por mí la libertad está por encima de todo. Si el ciudadano no quiere tomar la vacuna está en su derecho y punto final”, expresó el presidente.

|Reuters

Sin embargo, su rechazo a vacunarse generó muchas críticas en el exterior, donde han señalado su gestión ante la crisis sanitaria que dejó 600 mil muertos por el Covid-19.

Las polémicas declaraciones de Jair Bolsonaro se producen aun cuando la mayoría de la población brasileña está a favor de aplicarse la vacuna. Incluso, la Universidad Johns Hopkins informó que el 47 por ciento de los ciudadanos han completado su esquema de vacunación y el 72 por ciento cuenta con la primera dosis.

Jair Bolsonaro duda de efectividad de la vacuna contra Covid-19

Jair Bolsonaro puso en duda más de una vez la efectividad de las vacunas. En una ocasión, el presidente señaló que las dosis de Pfizer podían convertir a la gente en “caimán”. Posteriormente, advirtió que la vacuna Sinovac no funcionaba.

“Esta vacuna (Sinovac) está teniendo problemas en diferentes países que la están usando, como en Chile. Y en Brasil no es diferente, en algunos asilos en que ya fue aplicada las personas están contrayendo Covid-19 y están muriendo”, aseveró el mandatario sin tener pruebas.

Cabe recordar que a finales de septiembre, durante la Asamblea General de la ONU realizada en Nueva York, Jair Bolsonaro fue fotografiado cenando de pie un pedazo de pizza en la calle, y la prensa brasileña señaló que se trató de una consecuencia de no estar vacunado.

Además, recientemente le negaron la entrada a un estadio para presenciar un partido de la liga brasileña porque el club local prohibió el ingreso a aficionados que no tuvieran la vacuna contra Covid-19.

