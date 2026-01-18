Autoridades en Irán admiten miles de muertos tras protestas; culpan a Trump por “alentar” a los manifestantes

En un mensaje que ha sacudido al mundo, el líder supremo de Irán , el ayatolá, Alí Jamenei, rompió el silencio sobre la magnitud de las recientes protestas en su país.

Por primera vez, el líder de 86 años admitió que miles de iraníes han perdido la vida en las últimas dos semanas de disturbios. Sin embargo, lejos de hacer una autocrítica, Jamenei lanzó una acusación directa contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , llamándolo "criminal" y asegurando que fue él quien alentó a los manifestantes con promesas de apoyo militar y dinero.

🚨🇮🇷 | Durante un discurso en Teherán, el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, afirmó que “varios miles de personas fueron asesinadas” durante las protestas, atribuyendo los hechos a lo que calificó como “sediciosos”, confirmando así que el número de muertos asciende a miles. pic.twitter.com/s3CIAEyPF7 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) January 17, 2026

Por qué murieron tantas personas durante las manifestaciones en Irán

Mientras Jamenei afirma que los responsables de las muertes fueron "alborotadores" entrenados por Estados Unidos e Israel, las organizaciones de derechos humanos cuentan una historia muy diferente. Grupos como HRANA calculan que más de 3 mil personas murieron, muchas de ellas bajo el fuego de las fuerzas de seguridad que dispararon desde los techos y en las calles.

Jamenei defiende que su gobierno solo actuó contra "individuos ingenuos" manipulados desde el extranjero que dañaron bancos, escuelas y mezquitas.

Trump responde ante señalamientos de Irán: "Es un hombre enfermo"

La respuesta desde la Casa Blanca no tardó en llegar. Donald Trump calificó a Jamenei como un "hombre enfermo" y lo instó a dejar de matar a su propio pueblo para mantener el control.

Trump defendió su postura asegurando que el liderazgo iraní es el único culpable de la "destrucción completa del país" y de niveles de violencia nunca antes vistos. Según el mandatario estadounidense, un líder debe enfocarse en gobernar bien y no en usar la fuerza bruta contra ciudadanos que sufren por la falta de comida y medicinas.

🇮🇷 | El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, dijo el sábado que “varios miles” de personas murieron durante más de dos semanas de protestas en todo el país, culpando al presidente estadounidense Donald Trump por lo que llamó disturbios respaldados por el extranjero. pic.twitter.com/U5Cv5vOk0C — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 18, 2026

El "apagón" digital: Irán sin internet

Para frenar la organización de las marchas, el gobierno iraní cortó el acceso a internet el pasado 8 de enero. Aunque este sábado se reportó un "ligero aumento" en la conectividad, la situación sigue siendo crítica. Según NetBlocks, el acceso apenas llega al 2% de los niveles normales.

El gobierno justifica este apagón como una medida para detener "disturbios terroristas", mientras que los ciudadanos en Teherán reportan que comunicarse con el exterior sigue siendo casi imposible, salvo por algunas llamadas fijas y mensajes de texto locales.

El destino incierto de los detenidos en Irán

La represión no solo dejó miles de muertos, sino también una cifra alarmante de prisioneros: se estima que más de 24 mil personas han sido arrestadas. El panorama es sombrío, ya que la justicia iraní ha sugerido que algunos manifestantes podrían enfrentar la pena de muerte.

Jamenei cerró su discurso prometiendo que no dejará que los "criminales nacionales e internacionales" se salgan con la suya, asegurando que el gobierno usará "sus propios métodos" para castigar a quienes participaron en la rebelión.