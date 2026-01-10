Irán está en “grandes problemas": Trump habla sobre posible intervención de EU si escala la violencia en protestas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró este jueves que Irán se encuentra en “graves problemas” y advirtió que su gobierno intervendrá si la violencia escala, en referencia a la represión contra protestas que se han extendido en distintas ciudades del país.

Trump hizo las declaraciones en un contexto de creciente tensión internacional, mientras el régimen iraní enfrenta manifestaciones antigubernamentales y una respuesta cada vez más dura de las fuerzas de seguridad, que incluyen cortes de internet y denuncias de uso excesivo de la fuerza contra civiles.

El mandatario estadounidense sostuvo que Washington observa de cerca la situación y dejó claro que Estados Unidos no permanecerá al margen si continúan las muertes o se intensifican los enfrentamientos, lo que eleva el riesgo de una nueva escalada en Medio Oriente.

¿Qué dijo Trump sobre Irán este 9 de enero?

Trump afirmó que Irán atraviesa un momento crítico y lanzó una advertencia directa a sus líderes, al señalar que si la violencia contra los manifestantes aumenta, Estados Unidos podría actuar para frenar la situación.

Aunque no detalló qué tipo de intervención estaría sobre la mesa, el mensaje fue interpretado como una amenaza de acción directa, en un escenario marcado por la inestabilidad interna iraní y la presión internacional sobre el régimen.

.@POTUS: "Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible... We're watching... I made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved." pic.twitter.com/99HtskvGPf — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 9, 2026

Situación en Irán: protestas, represión y aislamiento

Irán enfrenta una nueva ola de protestas que iniciaron a finales de 2025, detonadas por reclamos económicos y sociales que rápidamente escalaron hacia críticas abiertas contra el gobierno y el liderazgo religioso.

Las autoridades iraníes han respondido con:



Despliegue de fuerzas de seguridad

Cortes masivos de internet

Detenciones y denuncias de decenas de muertos

El líder supremo iraní ha acusado a potencias extranjeras, incluido Estados Unidos, de instigar las manifestaciones, lo que ha elevado la retórica de confrontación entre Teherán y Washington.

BREAKING: Bank set on fire in Shiraz city of Iran amid nationwide protests pic.twitter.com/KYPQJ6eMSA — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 9, 2026

La postura de Estados Unidos sobre las protestas en Irán

Trump ha mantenido un tono duro frente a Irán, al advertir que la represión violenta cruzaría líneas que Estados Unidos no tolerará. De acuerdo con CNN , la Casa Blanca evalúa distintos escenarios diplomáticos y de presión internacional, mientras observa el desarrollo de los acontecimientos sobre el terreno.

Reuters señala que, aunque Trump ha hablado de una posible intervención, no se ha anunciado un plan militar específico, lo que sugiere que Washington busca mantener presión política sin cerrar la puerta a otras opciones.