Con silencios y portazos, Javier May y su secretario de Salud de Tabasco responden a investigación de Azteca Noticias

Javier May Rodríguez, gobernador de Tabasco, alegó que la investigación presentada ayer por Azteca Noticias sobre la entrega de contratos millonarios a empresas con socios familiares de funcionarios es falsa.

Javier May niega acusaciones de corrupción en contratos de Tabasco

El mandatario estatal emanado del partido Morena afirmó que en su gobierno se acabó la corrupción, a pesar de que la Unidad de Investigación de Azteca Noticias halló contratos incluso relacionados con empresas de Amílcar Olán Aparicio, contratista favorito de la 4T y amigo personal de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Guardan silencio ante los hechos...@TabascoJavier se negó a responder las preguntas de #AztecaNoticias con respecto a la investigación que evidenció la entrega de contratos de manera directa a empresas cuyos dueños o socios son familiares de funcionarios e incluso están… pic.twitter.com/ZJ96meyDB8 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 27, 2026

Sobre las razones por las cuales los contratos no son sometidos a licitación y se tratan de adjudicaciones directas, el también exencargado del Fonatur y el Tren Maya rechazó dar comentarios al respecto.

“Ese supuesto que ustedes manejan es falso, es mentira, es mentira. Hay transparencia en el gobierno, se acabó la corrupción. Sin comentarios, señor”, afirmó el gobernador de Tabasco a la salida de un evento por el Día del Médico en Villahermosa.

Secretaría de Salud de Tabasco y los contratos bajo investigación

Mientras que Alejandro Calderón Alipi, secretario de Salud de Tabasco, afirmó que desconoce la investigación de Azteca Noticias que también relaciona a la dependencia que encabeza, pero espera que se presente bien porque “les encanta hacer novelas allá”, ironizó, y después azotó la puerta de su automóvil.

“Sólo que, digamos, no sé dónde salió esa información. Ojalá la hayan presentado bien. Les encanta hacer novelas por allá”, alegó Calderón Alipi.

Las empresas y los montos señalados por adjudicación directa

Con base en información pública alojada en la plataforma Compras MX, entre 2024 y 2025 una red de contactos se habría beneficiado con más de 84 millones de pesos por contratos a tres empresas: Priego Fumigaciones, Grupo AR y Vicorca, asignados por medio de adjudicaciones directas de la Secretaría de Salud de Tabasco.