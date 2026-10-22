¿Cuáles son los cárteles mexicanos a los que Javier Milei califica de terroristas?

Según el comunicado oficial de la presidencia emitido el miércoles 21 de octubre: Cárteles mexicanos enfrentan un inesperado y contundente obstáculo en el extremo sur del continente. La Oficina del Presidente Javier Milei sacudió el panorama político donde confirma que el gobierno de Argentina declaró formalmente como organizaciones terroristas al Cártel de Sinaloa y a La Nueva Familia Michoacana.

Una deuda histórica que se debe saldar

La administración argentina no se guardó ningún detalle al justificar esta decisión en materia de seguridad. En el texto oficial, el Ejecutivo señala directamente al Cártel de Sinaloa como una red transnacional dedicada al contrabando, secuestros extorsivos y narcotráfico. Al colocarles esta etiqueta negra, tal como ya lo hizo Estados Unidos, Argentina asegura que está saldando una deuda de la República en su compromiso global contra el narcoterrorismo.

Por su parte, La Nueva Familia Michoacana entró de lleno en la mira de Milei debido a su "alarmante expansión regional". El gobierno sudamericano destacó que esta red criminal no solo domina el tráfico internacional de drogas, sino que gana un peligroso terreno mediante sus operaciones de minería ilegal.

https://t.co/orujAptAWI — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 22, 2026

También se fue en contra de Ecuador y Colombia

El presidente argentino aprovechó la reciente resolución para ir tras otras amenazas latentes en el continente. La medida acorrala a Los Tiguerones, un violento cártel ecuatoriano enfocado en el sicariato y narcotráfico, el cual se dividió del grupo Los Choneros en 2020.

Además, la presidencia lanzó un dardo directo hacia Colombia, catalogando como terroristas a las guerrillas de extrema izquierda FARC-EP y ELN.

¿Estas acusaciones no son en vano?

El gobierno responsabiliza a estos grupos armados de basarse en principios marxistas-leninistas para causar algunos de los mayores desastres humanitarios en América Latina, señalando su historial de levantamientos, intentos de golpes de Estado y violaciones a los Derechos Humanos. Milei advirtió firmemente que la capacidad operativa de estas guerrillas ya configura un riesgo que trasciende lo estrictamente doméstico y compromete seriamente la seguridad nacional argentina.