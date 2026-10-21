VIDEO: Pedro Sánchez es un “impresentable dictador” y “hay que sacar a los socialistas a patadas": Javier Milei

Javier Milei, presidente de Argentina, está de visita en España y no tardó en criticar la gestión de su homólogo Pedro Sánchez, a quien calificó de “impresentable dictador” y también destacó la falta de acción en la crisis de Ceuta.

El también economista recordó que Argentina recibió a migrantes españoles durante el exilio tras la Guerra Civil de 1936-1939 y en los últimos años, el país ibérico acogió a argentinos que huían de las políticas de izquierda.

🇦🇷🇪🇸 | El presidente argentino Javier Milei llama en Madrid “impresentable dictador a Sánchez” y pide “sacar a patadas a los socialistas”. pic.twitter.com/N4g3i0kKWh — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 21, 2026

Migración en Argentina y España: qué dijo Milei sobre el kirchnerismo

“En los últimos años, España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro, fruto del siniestro Socialismo del siglo XXI, su sucursal argentina, que es el kirchnerismo y que ustedes padecen regularmente con el impresentable dictador de Pedro Sánchez”, afirmó Javier Milei durante el Nueva Economía Fórum en Madrid el 21 de octubre de 2026.

Añadió que su gobierno trabaja en crear las condiciones para que los jóvenes no tengan que migrar y afirmó que en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cerca del 45% de los jóvenes buscaban irse del país, cifra que llegó al 70% con Alberto Fernández, pero actualmente, el porcentaje cayó a 25%, “así que estamos reconstruyendo los cimientos de la Argentina para que nuestros jóvenes se quieran quedar en el país”.

Discurso del Presidente Javier Milei en el Nueva Economía Forum 2026, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid. pic.twitter.com/TwmNG6UvQK — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 21, 2026

“Socialistas prefieren reinar en el infierno”: Javier Milei

Milei además criticó la gestión de la crisis en Ceuta, donde cientos de jóvenes de Marruecos llegaron a la ciudad española y comenzaron a vivir en las calles. El presidente argentino consideró que esta es una estrategia típica de los gobernantes de izquierda.

“Y lo que está pasando en Ceuta es emblemático del accionar de la izquierda. Los socialistas prefieren reinar en el infierno a servir en el cielo y son capaces de transformar cualquier cielo en un infierno con tal de conseguirlo. Por eso fomentan la invasión que vemos en Ceuta”, sentenció.

Al recordar a varios pensadores libertarios españoles, Javier Milei pidió “sacar a los socialistas a patadas porque ustedes son la cuna del liberalismo”.

El mensaje libertario de Javier Milei a España: “La libertad fluye la prosperidad”

El mandatario argentino recordó que el Estado de Bienestar, el sistema político y económico que busca dar apoyos y dádivas a la gente, es insostenible, ya que “sólo puede hacerse subiendo impuestos fuertemente, endeudándonos o imprimiendo billetes”.

“Por eso queremos mostrarles que la decadencia no es un destino, sino una elección, y queremos que puedan volver a soñar con un futuro digno si se abrazan al mástil de las ideas de la libertad. La libertad no tiene precio y precisamente por ese motivo, que es lo más valioso en todo el mundo en la tierra de la libertad fluye la prosperidad, mientras que en los países liberticidas sólo se distribuye la miseria”, afirmó.