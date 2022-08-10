Subastarán jersey que Michael Jordan utilizó finales NBA de 1998

Uno de los artículos más significativos en la carrera de Michael Jordan será subastado por Sotheby's. Se trata del jersey que "Su Majestad" utilizó en el icónico juego 1 de las finales NBA de 1998, su último año con los Chicago Bulls.

Se trata de una oportunidad única acerca de sumar a la colección, una de las reliquias más preciadas por Michael Jordan, el mejor jugador del basquetbol profesional de todos los tiempos.

Los amantes de basquetbol, de la NBA, de los Chicago Bulls y de las reliquias, tienen una oportunidad de oro, ya que podrán sumar a su colección, el jersey que Michael Jordan utilizó durante el icónico juego 1 de las finales NBA del año de 1998.

La icónica prenda, con el número 23, será subastada en septiembre. Claro que para obtener el jersey, no solo bastará con ser un auténtico fan del astro del baloncesto estadunidense, ya que será necesario tener mucho pero mucho dinero para poder comprarlo.

La reconocida casa de subastas Sotheby's comenzó una puja virtual con la que espera recaudar al menos 5 millones de dólares (unos 100 millones de pesos), aunque conforme pasen los días, la cifra podría aumentar.

Este jersey de Michael Jordan es icónico debido a que fue una de las prendas que Jordan utilizó en su última temporada con los Chicago Bulls.

En el anuncio de la subasta del jersey que fue publicado en el sitio web de Sotheby's se puede leer: "Las finales de la NBA de 1998 fueron las más vistas de todas las finales NBA. El 3 de junio de 1998 el mundo sintonizó la NBC para ver a los Bulls llegar a Utah ante un público local extremadamente hostil. En las imágenes que rodean el juego, se ve a los fanáticos de Utah conduciendo un automóvil con un Bull colocado en un asador, como si lo estuvieran asando a la parrilla. Fue tan polémico que su madre prohibió a los hijos de Jordan asistir al juego".

Ahead of the 25th anniversary of the '97-98 #NBA season, one of the most significant items from #MichaelJordan’s career and final year with the Chicago Bulls is headed to auction this fall: Jordan’s iconic 1998 NBA Finals Game 1 jersey



Bidding opens 6 September pic.twitter.com/y30rQ6UDoa — Sotheby's (@Sothebys) August 10, 2022

Subastan Jersey de última temporada de Jordan con los Toros de Chicago

Michael Jordan es considerado por muchos como el mejor basquetbolista de todos los tiempos, en aquel primer juego de las finales NBA del año de 1998, disputó 45 minutos en contra del Jazz de Utah, se trató del mayor tiempo en cancha registrado en un partido de aquellas finales.

Con ese icónico jersey, Michael Jordan anotó 33 puntos aunque a pesar de esto, los Chicago Bulls finalmente perdieron ese primer partido de las finales NBA de 1998 contra Jazz de Utah con un marcador de 88 puntos a 85.

En la publicación de la subasta también que explica la razón del porqué este tipo de prendas son únicas: "Esta camiseta en particular apareció en la portada de Sports Illustrated luego de las Finales de la NBA (se ofrece una copia graduada con esta camiseta). Las camisetas de Jordan Finals representan el vértice de la importancia en términos de reliquias deportivas, un artefacto pocas veces visto pero muy deseado del cénit de la carrera de Jordan".