Quién era Jesús de Miguel, el futbolista que perdió la vida tras un violento choque en la cancha

Jesús de Miguel falleció este martes 3 de noviembre a los 30 años y dejó al futbol español sumido en la incredulidad. Todo ocurrió en los minutos finales del tiempo de descuento durante el partido entre el CD Tenerife y el FC Andorra, cuando el delantero madrileño salió a disputar un balón dividido casi en el medio campo. Del otro lado venía Jesús Owono, el arquero rival.

El impacto que paralizó al balompié español

El choque fue brutal; un impacto directo en el pecho que desplomó al goleador zurdo en pleno terreno de juego y le provocó un paro cardiorrespiratorio inmediato. El pánico se apoderó de las gradas y de sus propios compañeros mientras los servicios médicos luchaban por reanimarlo. Tras varios minutos de pura angustia, lograron estabilizarlo y lo trasladaron de urgencia a Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Sin embargo, la gravedad del traumatismo apagó su vida a primera hora del día siguiente.

El histórico "Demi": un debut de récord en la isla

Le decían "Demi" y su 1.90 metros de estatura lo convertía en una auténtica pesadilla para los defensores. Hincha del Real Madrid y formado en la cantera del Leganés, el ariete tuvo que picar piedra en equipos modestos como Internacional de Madrid, CF Fuenlabrada y Unionistas de Salamanca.

El verdadero punto de inflexión en su carrera llegó con el CD Castellón, donde reventó la red con 16 goles y empujó a su equipo al anhelado ascenso a la Segunda División. Esa racha letal llamó la atención del Tenerife, equipo que lo fichó en julio de 2025 con un jugoso contrato hasta 2028.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. 🖤 DEP — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

Su impacto fue demoledor: en apenas cinco años marcó seis goles, rompiendo los registros y convirtiéndose en el debutante más goleador en los 103 años de historia de la institución blanquiazul.

Una familia rota y el adiós prematuro

El drama escaló más allá del césped, pues la muerte cortó de tajo el mejor momento personal del artillero. Apenas un año antes, en junio de 2025, celebró el nacimiento de su pequeña hija Carla junto a su esposa María. Jesús se autodefinía como un "delantero trabajador y de equipo", pero para los suyos era el pilar de un hogar que recién comenzaba.

Hoy, la dolorosa imagen del choque sigue presente y la afición despide a un héroe del ascenso que se marchó en plena madurez deportiva, dejando una huella imborrable y un profundo vacío en las canchas.