Por colonoscopia de rutina, Joe Biden cede poder a Kamala Harris

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se someterá a una colonoscopia de rutina, por lo que traspasará temporalmente el poder a la vicepresidenta Kamala Harris.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dio a conocer mediante su cuenta de Twitter que esta mañana el presidente de Estados Unidos se someterá a un examen médico de rutina para lo cual se había trasladado al Walter Reed Medical Center.

This morning, the President will travel to Walter Reed Medical Center for a routine physical. — Jen Psaki (@PressSec) November 19, 2021

El procedimiento “de rutina”, forma parte del examen médico que se realiza el mandatario, el primero desde que tomó posesión de su cargo en enero pasado.

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Ante esta situación, la vicepresidenta Kamala Harris asumirá las responsabilidades del Ejecutivo desde su oficina en el ala oeste durante el tiempo en que Joe Biden se encuentre bajo los efectos de la anestesia, confirmó la Casa Blanca.

Agencias internacionales reportan que la Casa Blanca explicó que este caso es parecido al del expresidente George W. Bush que se sometió al mismo procedimiento en 2002 y 2007.

"Siguiendo el proceso establecido en la Constitución, el presidente Joe Biden transferirá el poder a la vicepresidenta (Kamala Harris) durante el breve período de tiempo en que esté bajo anestesia", refirió.

La oficina de prensa de la Casa Blanca publicará un parte médico de los resultados del examen médico de Joe Biden este mismo viernes.

Biden tiene 79 años de edad, es el mandatario estadounidense de mayor edad en la historia de ese país. Incluso, la edad del mandatario ha sido motivo de críticas de sus opositores, los republicanos.

Este jueves, Joe Biden fue el anfitrión de la Cumbre de Líderes de América del Norte en Washington D.C., a la que asistieron su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

¿Quién es Kamala Harris?

Kamala Harris es la vicepresidenta de Estados Unidos de América, fue elegida para el cargo después de una larga trayectoria de servicio público, tras haber sido elegida fiscal general de San Francisco, fiscal general de California y senadora de los Estados Unidos.

La vicepresidenta nació en Oakland, California de padres que inmigraron de India y Jamaica. Se graduó de la Universidad de Howard y de la Escuela de Derecho de Hastings, Hastings College of Law, de la Universidad de California.

Kamala Harris y su hermana Maya Harris fueron criadas e inspiradas por su madre, Shyamala Gopalan, una científica y pionera en cáncer de mama por su propio mérito, recibió su doctorado el mismo año que la vicepresidenta nació.

Los padres de Harris eran activistas y le inculcaron un fuerte sentido de la justicia. La llevaban a las manifestaciones de los derechos civiles y le presentaron a modelos a seguir: desde el juez de la Suprema Corte Thurgood Marshall hasta la líder de los derechos civiles Constance Baker Motley, cuyo trabajo la motivó a convertirse en fiscal.