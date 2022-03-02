Joe Biden da su primer discurso del Estado de la Unión

El presidente Joe Biden se dirigió al Congreso con su primer discurso del Estado de la Unión, donde habló de sus logros como mandatario en su primer año al frente de la Presidencia, así como de las prioridades y objetivos políticos de su gobierno para los siguientes años.

Entre los temas que tocó fue el conflicto en Ucrania con Rusia, la pandemia por Covid-19, la economía e inflación en Estados Unidos, así como los planes de infraestructura, para los veteranos, las mujeres y la seguridad.

Para el discurso del Estado de la Unión, el Capitolio tuvo como invitados a personalidades como Oskana Markarova, embajadora de Ucrania en Estados Unidos, a Joshua Davis, un niño con diabetes, Frances Haugen, la informante sobre las actividades de Facebook, así como la esposa de un militar fallecido en acción, un ejemplo de las personas que la administración Biden busca apoyar.

Postura estadounidense con Rusia

El presidente Biden inicó su discurso del Estado de la Unión hablando de cómo hace 6 días, el presidente ruso Vladimir Putin irrumpió en Ucrania. Pero mencionó que el mandatario de Rusia jamás anticipó la respuesta del país, las alianzas militares y el mundo.

Dijo que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, así como el pueblo de Ucrania son una inspiración para el mundo, mientras defienden el país en casa y por todo el mundo.

Aseguró que es necesario hacer pagar a los dictadores como Putin, ya que ignorarlos solo aumenta el caos, y que esta intervención en Ucrania fue premeditada y planeada.

Señaló que Rusia fue quien rechazó los esfuerzos diplomáticos, pero que su mandatario jamás imaginó que tendría una respuesta internaciona fuerte y unida a su intervención en Ucrania.

El presidente Biden señaló que además de las sanciones impuestas sobre los bancos y los millones de dólares congelados de cuentas rusas, Estados Unidos tampoco permitiría aéronaves rusas en su espacio aéreo, tal como la Unión Europea y Canadá.

"No habrá tropas estadounidenses en Ucrania peleando contra Rusia", dijo Biden. Pero añadió que mil millones de dóalres en ayuda fue enviada al país y que si habrá un despliegue militar en Letona, Lituania, Estonia y Polonia, miembros de la OTAN, de la cual señaló que es una alianza que busca garantizar la paz.

Aunque el presidente señaló, que se esperan semana o meses difíciles por venir, el presidente Putin pagaría la intervención.

The United States of America stands with the Ukrainian people. pic.twitter.com/EXiMnq5RDy — President Biden (@POTUS) March 2, 2022

Economía e inflación

Joe Biden reconoció que la crisis y sanciones relacionadas al conflicto en Ucrania no solo afectarían a Rusia, sino a todo el mundo.

Por ello dijo que Estados Unidos ya trabó alianza con 30 países productores de petróleo, de manera que puedan proteger el precio del crudo y contener su subida para no afectar al consumidor estadounidense.

El presidente señaló en su discurso que la aprobación del Plan de Rescate apoyó a las familias del país para tener lo suficiente en casa.

Señaló que la economía creció en 5.7%, aunque también lo hizo la inflación. Para luchar contra la inflación y, a la par, mejorar el nivel de vida estadounidense dij oque reduciría el precio de las medicinas, la energía y el costo del cuidado de los niños.

También se comprometió a ayudar a crecer a la clase media, no aumentarles sus impuestos y la creación de nuevos empleos. Así mismo se cobrará más impuestos a empresas, en vez de permitirles deducirlos, gracias a políticas internas así como externas, como la pactada con los miembros del G7 con respecto a una tasa corporativa mundial de 15%.

Our economy created over 6.5 million new jobs just last year.



More jobs created in one year than ever before. pic.twitter.com/36UFVc9Ijg — President Biden (@POTUS) March 2, 2022

Covid-19 y vacunación

Desde que inició el discurso del Estado de la Unión, el presidente Joe Biden se refirió a lo cansado que han sido los dos años luego del inicio de la pandemia pro Covid-19.

Señaló que gracias a que 75% de los adultos están completamente vacuandos, el regreso a la normalidad está en camino; como prueba de ello señaló los nuevos lineamientos de los CDC con respecto al uso de cubrebocas en espacios cerrados, el regreso de los niños a las escuelas y el de los trabajadores gubernamentales a las oficinas.

Mientras la normalidad se acerca, dijo que el gobierno acercaría a los ciudadanos cubrebocas, tratamientos, vacuans y pruebas Covid gratuitas que los ayuden a combatir el virus y prevenirse contra neuvas variantes.

"Yo les digo que nunca aceptaremos vivir con el virus, seguiremos combatiéndolo".

Even if you already ordered free tests, tonight, I am announcing that you can order more from https://t.co/12LzJrqFsC starting next week. pic.twitter.com/ZJkbdlwyFX — President Biden (@POTUS) March 2, 2022

Infraestructura, violencia, votación y salud

Joe Biden habló sobre la reciente aprobación de su proyecto de infraestructura con apoyo bipartidista. Señaló que para enfrentar al mundo, incluída China, deben transformar y modernizar el país. El plan intervendría 65,000 millones de millas carreteras y hasta 1,500 puentes, además de vías fluviales y aeropuertos.

También habló de la creciente violencia por armas de fuego y el apoyo financiero a los departamentos de policía del país a propósito del asesinato de los agentes neoyorkinos Jason Rivera y Wilbert Mora. Los policías murieron baleados por un arma robada que fue comprada en Internet mientras atendían una emergencia domestica. Biden mencionó que no son necesarias las armas de asalto para cazar un venado, por lo que buscará prohibirlas para salvar vidas.

Otro de los retos de los que habló fue el cambio climático y la Ley de Derechos Electorales John Lewis, que bsuca garantizar el voto a las minorías. También de los derechos de la mujer y la comunidad LGBTQ, así como el bienestar d elos veteranos

Biden finalizó su discurso con otra lucha que pretende emprender: la que es contra enfermedades como el cáncer, el Alzheimer y la diabetes.