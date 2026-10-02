Revelan nuevas investigaciones sobre los negocios de Jorge Amílcar Olán y el balasto del Tren Maya e Interoceánico

Nuevas investigaciones periodísticas colocan nuevamente entre polémica a Jorge Amílcar Olán, señalado por su cercanía con Andy López Beltrán, por presuntos negocios relacionados con el suministro de balasto para obras ferroviarias durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Entre las empresas mencionadas se encuentra Triturados Basálticos del Sur, vinculada a la producción y suministro de este material.

Iván Alamillo, periodista de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, explica que la marca de Triturados Basálticos del Sur fue registrada ante el IMPI por el propio Olán y aborda las empresas que, según la investigación periodística, estarían relacionadas con sus operaciones de balasto.