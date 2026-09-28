¿Quién es Amílcar Olán, el polémico y mañoso amigo de Andy López Beltrán?

Jorge Amílcar Olán Aparicio, conocido solamente como Amílcar Olán, es el empresario ligado a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), principalmente con Andy López Beltrán, aunque también se destaca una relación cercana con Bobby López Beltrán y con Adán Augusto López.

El empresario de origen tabasqueño hizo su aparición en el sector público en 2018, cuando obtuvo un contrato por suministro de piezas de sanitarios, que apenas alcanzó los 27 mil pesos, pero su fortuna creció de forma exponencial, llamando la atención, pues algunas de sus empresas están ligadas a delitos como el tráfico de combustible, mejor conocido como huachicol fiscal.

¿Cuándo nacieron los nexos de Amílcar Olán y Andy Beltrán?

De acuerdo con investigaciones periodísticas, la relación que hay entre los hijos de López Obrador se remonta a 2014 cuando era presuntamente operador de los negocios de Andy y Bobby, los cuales habrían favorecido la obtención de contratos millonarios con entidades federales.

Una fotografía de ambos abrazados y vestidos de gala fue la que confirmó la cercanía entre Olán y los hijos de AMLO, que dio origen a "El Clan", la red de tráfico de influencias y contratos que se le otorgaron por su cercanía con los hijos del exmandatario.

Cuando una fiscalía (@FGRMexico) no investiga con las pruebas que tiene enfrente, la pregunta deja de ser "¿por qué no actúa?" y se convierte en otra: ¿a quién está protegiendo @ErnestinaGodoy_ con su silencio?



El socio del #ClanDelMalestar de @amlopezbeltran camina libre por… pic.twitter.com/H3uWRS4wcv — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 28, 2026

Los negocios entre Amílcar en la administración de la 4T

Entre 2020 y 2022, Amílcar obtuvo por adjudicación directa contratos por 590 millones de pesos, en el sector salud, con los gobiernos morenistas de Tlaxcala, Sonora y Tabasco.

De acuerdo con información pública, en 2024 el empresario tabasqueño firmó un contrato por millones de pesos para el suministro de balasto del Tren Interocéanico y Tren Maya.

Una de sus empresas, Grupo Minero Alicante, obtuvo contratos por más de 2 mil millones de pesos solo por la transportación de material en Cancún.

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Las polémicas que envuelven a Almícar y sus nexos con el narco

Esta relación y tráfico de influencias fue una de las polémicas de Amílcar, luego de que se revelaran unos audios donde aseguró que Bobby le favorece en el otorgamiento de minas en Oaxaca.

Otra polémica es la acusación por huachicol fiscal, pues la propia Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha seguido las operaciones de la empresa Portacelis Gas and Oil por una presunta defraudación del fisco por más de 800 millones de pesos.

Por si fuera poco, se le vincula al crimen organizado: en enero 2022 Amílcar fue fotografiado en la boda de la hija de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, líder de la organización criminal "La Barredora", al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), detenido en septiembre de 2025 en Paraguay, tras huir de México por tener en su contra una orden de aprehensión. La imagen fue publicada en la revista S&R, que circula en Tabasco, con fecha del 26 de enero de 2022.

Pero los nexos con el narco no se quedan ahí, pues unos audios revelados por Latinus exhibieron a Amílcar de encargarle a su hermano, Luis Alberto Olán, de vincularse con el CJNG, en 2023.

En las grabaciones, Amílcar resaltó que la relación con el grupo criminal ayudó a que los negocios de "El Clan" prosperaran en Veracruz: se le pidió a Iván Cazarín Molina "El Tanque", del CJNG, que dejara de extorsionar al dueño de una mina de balasto en el sur de la entidad.

"El Tanque" es uno de los operadores de la organización criminal y tomó control de las operaciones en Veracruz y estableció relación con "La Barredora".

Amílcar tiene una estrecha relación con su hermano, quien está acusado por homicidio y asociación delictuosa, sin embargo, no hay evidencia de que haya sido investigado o procesado por alguno de estos delitos.

Amílcar, cobijado por la 4T

Recientemente, se reveló que intentó poner amparos para que se evitara revelar su nombre en las empresas y ser investigado.

Esta no ha sido la única maniobra para evitar el escrutinio público: ha cambiado la administración de sus empresas y ha usado a prestanombres, entre ellos, su tía.

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También Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reportó que Amílcar abrió nuevos negocios en Estados Unidos, específicamente en Texas para desarrollarse en el sector ferroviario al ofrecer balasto.

Pese a todos los audios y acusaciones en su contra, el amigo de Andy y Bobby goza de impunidad: la Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy, declaró que no había nada que investigar contra él o Andy.

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¿Dónde está Amílcar Olán?

Reportes de inteligencia señalan que Amílcar habría dejado el país y cambió hasta su apariencia física para poder moverse entre Europa y Asia, sin dejar rastro de su paradero.

Recientemente, en Polanco, en la Ciudad de México, se clausuró un edificio vinculado a Almícar, por rebasar los niveles permitidos en contrucciones.