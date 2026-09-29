Jorge Amílcar Olán y la telaraña de relaciones que alcanza a figuras cercanas a AMLO

La localización de Jorge Amílcar Olán en Suiza vuelve a colocar bajo la atención pública al empresario tabasqueño y a la red de relaciones políticas y empresariales que, de acuerdo con la información presentada, se extiende hasta figuras cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Investigaciones periodísticas indican que Olán encabezó una estructura dedicada a utilizar recursos públicos para financiar el proyecto político de la llamada Cuarta Transformación. Bajo esa versión, sus negocios están relacionados con obras y proyectos emblemáticos del sexenio anterior, entre ellos el Tren Maya, el Tren Interoceánico, la refinería de Dos Bocas y el abasto de medicamentos para distintas regiones del país.

Andy y Bobby López Beltrán aparecen en el centro de esta red de relaciones. Según la información proporcionada, los hijos del expresidente habrían intervenido para que su amigo obtuviera contratos de importancia en obras insignia del gobierno de López Obrador.