Muere Jorge Kahwagi Gastine, presidente de Grupo Crónica, a los 85 años: su legado en negocios y deporte

Jorge Kahwagi Gastine, reconocido empresario y abogado mexicano, falleció a los 85 años, dejando un legado significativo en los ámbitos empresarial, deportivo y académico del país.

¿Quién era Jorge Kahwagi Gastine?

Kahwagi Gastine tuvo una carrera marcada por su liderazgo en diversos sectores. Fue presidente del periódico La Crónica de Hoy, impulsando el periodismo nacional, y fundador de Inmobiliaria Layla, consolidando su influencia en el sector inmobiliario. Además, era propietario de Cosmocolor, empresa dedicada a la impresión de credenciales oficiales, como cédulas profesionales y licencias de conducir en México.

Su experiencia y visión también lo llevaron a presidir la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), fortaleciendo la participación empresarial en la economía del país.

Más allá del mundo empresarial, Kahwagi Gastine tuvo una presencia importante en el ámbito deportivo, destacando su participación en el Club de Golf Tequisquiapan.

En la academia, formó parte de la Junta de Gobierno del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional, y fue miembro activo de la Barra del Colegio de Abogados de México, reflejando su compromiso con la formación profesional y la investigación en el país.

🕊️A nombre de Azteca Noticias, lamentamos el sensible fallecimiento del empresario Jorge Kahwagi Gastine.



Descanse en paz. pic.twitter.com/V6zlZlMn3z — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 24, 2026

El legado que dejó Kahwagi Gastine

Proveniente de una familia con fuerte presencia en los negocios y la política mexicana, Kahwagi Gastine combinó su perfil empresarial con un sentido de servicio y liderazgo institucional, dejando una huella en múltiples sectores de la sociedad. Su fallecimiento representa la partida de una figura clave en la historia reciente del empresariado mexicano.