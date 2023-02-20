¿Quién es José Ramón Gómez Leal, virtual ganador en Tamaulipas?

José Ramón Gómez Leal, de la alianza de Morena y del Partido del Trabajo (PT), es el virtual ganador a la senaduría en Tamaulipas, tras las elecciones extraordinarias de 2023, pero ¿quién es el candidato que se perfila como el ganador de esta contienda electoral?

Con el 100% de las actas computadas en el PREP, según la página del Instituto Nacional Electoral (INE), José Ramón Gómez Leal obtuvo 421 mil 91 votos, es decir, el 71.3234% de los votos emitidos en las elecciones de Tamaulipas, en donde se registró un 21.9615% de participación.

Sus adversarios, Irmelda Margatita Sanmiguel, de la alianza Va por Tamaulipas, conformada por PAN, PRI y PRD, se quedó en segundo lugar y en tercera posición se colocó Manuel Muñoz Cano, candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Tras los resultados del PREP, el equipo de JR aseguró que siete de cada 10 votos emitidos en las urnas durante el domingo en Tamaulipas eran para su candidato.

José Ramón Gómez Leal, cuñado de Cabeza de Vaca

A José Ramón Gómez Leal, también conocido como el JR, tomó relevancia en estas elecciones extraordinarias de Tamaulipas, aunque también por ser familia política del exgobernador panista Francisco Cabeza de Vaca, ya que la esposa de este, Mariana, es su hermana.

El JR se le conoce por haber sido delegado de Programas para el Desarrollo en Tamaulipas de diciembre de 2018 hasta 2021.

Antes de pertenecer a Morena, José Ramón Gómez Leal militó en el PAN desde el año de 1997, partido con el que obtuvo el municipio de Reynosa en 2008 y hasta el 2010.

Posteriormente, JR fue diputado local en el Congreso de Tamaulipas de 2011 a 2013 y posteriormente ocupó la Comisión de Comunicaciones y la Secretaría de la Comisión de Educación.

En las elecciones 2013 en Tamaulipas buscó la presidencia municipal de Reynosa, pero perdió ante el priista José Elías Leal.

En el 2018, José Ramón Gómez Leal renunció al PAN, partido al que perteneció por dos décadas, y se adhirió al partido de Morena, en el que ocupó el cargo de delegado del Programas de Desarrollo.