¿Quién aventaja en el PREP de las elecciones de Tamaulipas 2023?

Este domingo 19 de febrero se realizaron elecciones extraordinarias de Tamaulipas para elegir a senador, luego de que quedara vacante el escaño y el Senado de la República convocó a una elección. Este es el PREP 2023 sobre este ejercicio al corte del 20 de febrero.

Se recuerda que el PREP no contabiliza los votos de las elecciones extraordinarias en Tamaulipas, sino que es una captura y publica la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo por los ciudadanos que participan como funcionarios de casilla.

El INE implementó mecanismos de recolección itinerantes al cierre de casillas de la elección extraordinaria de senaduría de #Tamaulipas, como en cada elección. #EleccionesConfiables pic.twitter.com/WTOEIEwxCc — @INEMexico (@INEMexico) February 20, 2023

Este domingo 19 de febrero, los habitantes de Tamaulipas eligieron a su senador, en sustitución de Faustino López, quien era suplente de Américo Villarreal, y falleció durante un accidente automovilístico, por lo que el INE organizó de nuevo este ejercicio para elegir a quien ocupará el escaño.

Los candidatos a senador eran por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Muñoz Cano, y como suplente José Ricardo Espinosa Velázquez.

Por la alianza Va por Tamaulipas, conformada por PAN, PRI y PRD, se postuló Irmelda Margatita Sanmiguel y como suplente Georgina Barrios.

Mientras que por Morena y Partido del Trabajo (PT), se postuló José Ramón Gómez Leal, y como suplente Indira Paola López Carrero.

¿Quién ganó las elecciones en Tamaulipas? Este es el PREP 2023

En la página del Instituto Nacional Electoral (INE) se destaca que la participación ciudadana fue del 21.6288%.

Con el 99.8325% de las actas capturadas, es decir, 4 mil 770 de 4 mil 778, estos son los resultados de las elecciones extraordinarias en Tamaulipas.

📺 Transmisión del Programa de Resultados Electorales Preliminares #PREP para la elección extraordinaria de senaduría de #Tamaulipas. https://t.co/57OH0wrxIQ — @INEMexico (@INEMexico) February 20, 2023

El candidato de Morena y del PT es el que encabeza el número de votos con un total de 414 mil 280 votos, lo que representa un 71.3045% de las actas escrutadas.

Después le sigue la candidata de la alianza Va por Tamaulipas, quien obtuvo 128 mil 636 votos, es decir, un 22.1334% de los votos escrutados.

Mientras que el candidato del Partido Verde reunió 22 mil 676 votos, es decir, el 3.9026%.

El PREP se puede seguir en vivo en la página del INE, la cual actualiza el número de actas computadas.