VIDEO: Joven le dispara a otro porque le dio “like” a foto de su novia

En redes sociales circula el video del momento en que un joven ataca a balazos a otro que iba en su automóvil en la ciudad de Merlo, Argentina, porque le había dado “like” a una fotografía de su novia.

Medios locales reportaron que el sábado pasado, un hombre de 22 años, identificado como Nicolás Jaime, buscó y atacó en al menos en dos ocasiones a un joven de 23 años porque le dio “me gusta” en Facebook a la foto de su novia.

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Esta inocua acción enfureció a Nicolás, quien de inmediato fue a buscar al joven y sin mediar palabra lo atacó en al menos cinco ocasiones, debido a que la víctima, Damián Di Bella, pudo huir a bordo de su vehículo, el agresor lo siguió en moto.

A tres calles del primer ataque, el joven se cruzó con el motociclista, quien le disparó en seis ocasiones; una de la bala le dio en el cuello.

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Di Bella perdió el control del vehículo y chocó contra una casa; habitantes de la zona al escuchar los balazos y al ver al joven llamaron a los paramédicos.

Antes de que lo subieran a la ambulancia, el joven dio algunas señales para que las autoridades pudieran identificar a su agresor, quien resultó ser el novio de una vecina del barrio.

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Rastrean "like" que dio la víctima

Peritos llegaron al lugar del ataque y encontraron seis casquillos de un arma calibre nueve milímetros y otras cinco en la calle donde ocurrió la segunda agresión.

Las autoridades buscaron en el celular de Di Bella para corroborar lo que decía y encontraron el perfil de la joven y su pareja, cuya motocicleta era similar a la captada en cámaras de vigilancia.

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Más tarde catearon la vivienda de Nicolás, pero no lo encontraron a él ni a los teléfonos, que serían clave para la investigación; no obstante, el propio agresor acudió a la policía y quedó detenido el miércoles en la noche.

Di Bella fue intervenido quirúrgicamente para retirarle la bala del cuello y fue internado en terapia intensiva, su estado de salud es grave.

Nicolás Jaime le disparó a 11 veces al auto de Damián Di Bello al enterarse de que el joven le había puesto "Me Gusta" a una foto de su novia en Facebook. Actualmente se encuentra internado en el Hospital de Eva Perón en grave estado. La policía logro detenerlo Merlo pic.twitter.com/R2M0tqMfiJ — BairesNews (@baires_news) April 22, 2021

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