Padrastro muere en su casa en CDMX tras discutir con hijo de su pareja; joven acaba detenido

Una discusión entre un joven y su padrastro terminó en tragedia con la muerte de uno de ellos, quien falleció dentro de una casa al norte de la Ciudad de México (CDMX).

Los hechos ocurrieron en un departamento de un conjunto habitacional de seis niveles ubicado en el número 70 de la calle Faisán 70, en la colonia Granjas Modernas, alcaldía Gustavo A. Madero.

Vecinos escucharon gritos y golpes en uno de los departamentos y al pedir ayuda, personal de Centro de Comando y Control (C2) Norte informó a los oficiales sobre una emergencia por violencia familiar, por lo que se trasladaron al lugar.

Cuando policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron, una mujer de 53 años de edad refirió que, momentos antes, al entrar a su domicilio, encontró a su hijo y a su pareja mientras discutían.

De acuerdo con su relato, durante el altercado el hombre, de 62 años de edad, se desvaneció, por lo que solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Al lugar arribaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes lo diagnosticaron sin signos vitales. El hombre al parecer presentaba una enfermedad, pero no se precisó el motivo de su muerte.

Por estos hechos, los policías detuvieron al joven de 23 años de edad y lo trasladaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

En tanto, oficiales quedaron a la espera de la llegada de peritos de la Fiscalía General de Justicia capitalina para el retiro del cuerpo y comenzar con las investigaciones correspondientes.

"Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un joven que, aparentemente, participó en un altercado en el que un hombre perdió la vida, en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero", informó la dependencia este 29 de octubre de 2026.