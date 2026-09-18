Joven colombiana muere luego de cenar con una amiga; la encuentran en un departamento

Una joven colombiana falleció en un departamento luego de cenar en un restaurante ubicado en un plaza comercial de la Ciudad de México; se indaga que pudo haber sido por intoxicación alimentaria debido a cómo fue encontrada. Aquí los detalles.

Joven sale a cenar y al regresar a su departamento, muere

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer la muerte de Nataly Osma Pinilla, una ciudadana colombiana de 29 años que fue localizada sin vida al interior del departamento que rentaba en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los hechos movilizaron a los cuerpos de emergencia y a los servicios periciales tras confirmarse el deceso de la joven extranjera, cuyo caso ha generado consternación.

De acuerdo con los reportes ministeriales preliminares, la joven fue vista por última vez la noche previa, cuando regresaba de disfrutar una cena en compañía de una amiga en un establecimiento ubicado en una concurrida plaza comercial situada sobre la emblemática avenida Paseo de la Reforma. Tras concluir sus actividades, la víctima se dirigió a su domicilio particular; horas después fue localizada muerta.

Encuentran vomito alrededor de la víctima

Los primeros elementos materiales recabados por los peritos en criminalística al ingresar a la escena del hallazgo indicaron la presencia de indicios de vómito alrededor de la víctima.

Este factor físico y clínico orientó de manera inmediata las líneas iniciales de investigación ministerial hacia la hipótesis de una posible intoxicación alimentaria severa, la cual pudo haber desencadenado un colapso orgánico durante las horas de la madrugada mientras la afectada se encontraba sola en el interior del inmueble arrendado.

Peritajes forenses y dictámenes toxicológicos definirán la causa de muerte

Personal especializado adscrito al Instituto de Ciencias Forenses mantiene en curso los análisis toxicológicos exhaustivos y la revisión minuciosa de las muestras biológicas obtenidas durante el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades buscan determinar si algún alimento en mal estado fue consumido por la víctima durante la cena en la zona de Paseo de la Reforma y le provocó la falla sistémica, o si es necesario abrir nuevas líneas de indagatoria que descarten cualquier otra etiología de tipo patológico o externo. Las autoridades ministeriales continúan integrando los dictámenes periciales correspondientes dentro de la carpeta de investigación.