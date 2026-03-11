Emergencia en Paraguay: Niño de 3 años sufre intoxicación con sosa cáustica

Un niño de 3 años de edad resultó con intoxicación después de ingerir sosa cáustica, un limpiador doméstico altamente corrosivo, en su casa en Paraguay. El incidente sucedió el 10 de marzo de 2026 en el barrio Santa Teresa de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

La Policía Nacional tomó conocimiento del incidente gracias al personal de salud, quien activó de inmediato el protocolo correspondiente. Los agentes acudieron al lugar para investigar las circunstancias y asegurar la escena, mientras los paramédicos trasladaron al menor al Hospital Regional de Pedro Juan Caballero.

Reporte médico: El estado de salud del menor internado en el Hospital Regional

El menor quedó internado en la sala pediátrica del hospital por ingestión accidental de sosa cáustica. “El paciente se encuentra estable dentro de todo, no presenta ningún signo de alarma”, informó el doctor Osmar Fariña, director del Hospital Regional Pedro Juan Caballero.

El menor no será trasladado a otro hospital y le realizarán un estudio llamado endoscopia digestiva alta, para saber si hay daños en el esófago.

Autoridades locales recomiendan almacenar estos productos fuera del alcance de los niños y educar a las familias sobre prevención de accidentes domésticos.

¿Qué es la sosa cáustica y por qué es tan peligrosa para los niños?

La sosa cáustica es comúnmente usada para destapar cañerías, limpiar hornos y estufas, así como otros usos en los hogares. No obstante, este es un químico altamente peligroso si es ingerido. Si una persona sufre intoxicación, lo primero es buscar ayuda médica al marcar al número de emergencia en su localidad. En México es el 911.

Si la sosa cáustica es ingerida, puede causar severos daños en la boca, la garganta, los ojos, los pulmones, el esófago, la nariz y el estómago.

Guía de emergencia: Qué hacer (y qué no hacer) ante una ingesta de corrosivos

No se le debe provocar el vómito al paciente, a menos que el personal de emergencias se lo indique, recuerda la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Si la persona ingirió la sosa cáustica, es posible darle leche sólo si el personal de salud se lo indique. Sin embargo, no es recomendable darle a ingerir nada si la persona sufre vómitos, convulsiones o disminución de lucidez mental, ya que puede provocar problemas al tragar.

Si el químico entró en contacto con la piel o los ojos, es necesario enjuagar con abundante agua por al menos 15 minutos.

