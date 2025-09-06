Alcalde de Celaya revela amenazas en su contra; le dejaron balas en su auto

El alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, ha revelado que tanto él como su equipo de trabajo han sido objeto de intimidación, incluyendo la colocación de proyectiles en los vehículos que utilizan. Durante un evento público, el mandatario municipal compartió que estas acciones, ocurridas hace meses, son parte de diversas presiones a las que se ha enfrentado su administración.

Ramírez Sánchez explicó que las amenazas no se han limitado a una sola persona, sino que se han dirigido a varios miembros de su equipo. Mencionó específicamente a los titulares de las áreas de Fiscalización y Desarrollo Urbano, además de a él mismo, como destinatarios de las balas dejadas en sus autos.

Pese a amenazas, alcalde de Celaya no presentó denuncia

A pesar de la gravedad del suceso, el alcalde indicó que no se presentó una denuncia formal, argumentando las dificultades para identificar a un responsable. Sin embargo, enfatizó que las autoridades federales, como la Guardia NacionalGuardia Nacional y la Secretaría de la Defensa, han reforzado su apoyo y presencia en el municipio.

El alcalde fue enfático en su postura ante los medios, afirmando que no cederá ante ningún tipo de coacción. Subrayó que su equipo se mantendrá firme en su misión de hacer lo que es correcto y lo que la ciudadanía les ha encomendado.

Alcalde de Celaya dice no tener temor ante amenazas

Como ejemplo de las presiones recibidas, Ramírez Sánchez rememoró un operativo reciente en el que las fuerzas de seguridad desmantelaron una zona invadida en un mercado local. Narró que, después de un proceso de negociación y de otorgar plazos, su administración procedió a retirar las estructuras ilegales, lo que generó descontento entre algunas personas.

El presidente municipal manifestó que no siente temor ante los intentos de intimidación. Afirmó que, al tomar la decisión de dirigir la ciudad, era consciente de los desafíos y problemas que enfrentaría, y está preparado para hacerles frente.

Aseguró que seguirá trabajando por el bien de Celaya, comprometiéndose a continuar con la labor que, según él, ya está mostrando resultados positivos. Finalmente, indicó que, si bien ha habido incidentes de presión, no se han registrado hechos de mayor gravedad en tiempos recientes.

