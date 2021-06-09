VIDEO: Muere Cobby a los 63 años, chimpancé más viejo de EU

Luego de una vida como pacificador entre primates y humanos, el pasado 5 de junio murió a los 63 años Cobby, el chimpancé macho más viejo de los Estados Unidos sin dejar descendencia viva, según informó el zoológico de San Francisco.

"Cobby era parte de San Francisco. Es insustituible y nuestros corazones están rotos", describió Tayna Peterson, directora ejecutiva de la Sociedad Zoológica de San Francisco, a través de un comunicado.

🇺🇸🦍 Cobby, el chimpancé macho más viejo de Estados Unidos, muere a los 63 años en San Francisco pic.twitter.com/B4w0vGibzD — Reuters Latam (@ReutersLatam) June 8, 2021

Su muerte no solo deja un vació entre los cuidadores y visitantes del zoológico, sino también en su grupo de siete chimpancés y en sus compañeras Minnie y Maggie, con quienes convivió durante 42 años.

"Todos extrañaremos ver su hermosa barba gris vigilándonos desde la plataforma superior del patio", expresó el zoológico.

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Gracias a la exhibición Great Ape Passage con estructuras de escalada, los humanos pudieron mantener contacto con él de cerca.

Apodado como "Papá", fue el chimpancé más respetado del grupo de primates y será recordado como un mentor carismático y compasivo para los chimpancés recién adquiridos en el zoológico; así como por introducir sin problemas a otros machos.

Antes de su ubicación en el zoológico de San Francisco con tres hembras a mediados de la década de 1960, Cobby fue criado por humanos. Como resultado, formó relaciones igualmente sólidas con sus cuidadores.

“¡Te extrañaremos mucho, Cobby!”, compartió el recinto a través de su cuenta de Twitter.

We are heartbroken to share the sad news of the passing of our beloved Cobby, 63-year-old male chimpanzee. Cobby, a gentle soul, brought a calming presence to our troop of seven and was a protective companion to Minnie and Maggie, who he lived with for 42 years. pic.twitter.com/WLFoJk9e1u — San Francisco Zoo (@sfzoo) June 6, 2021

Chimpancés, especie en peligro de extinción

La esperanza de vida promedio de los chimpancés es de 33 años en vida silvestre y de 50 a 60 bajo el cuidado del humano, según expertos en animales.

Son una especie en peligro de extinción y se encuentran entre los primates de mayor riesgo en África, con una población salvaje de 100 mil a 200 mil individuos debido a amenazas como la caza, la pérdida de hábitat y las enfermedades, detalló el zoológico.