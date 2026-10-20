Jueces y magistrados aplauden la expulsión de la CONATRIB del gremio internacional tras respaldar reforma judicial

Jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, agrupados en la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED), celebraron y respaldaron de manera contundente la resolución tomada por el Consejo Central de la Unión Internacional de Magistrados (UIM), organismo que determinó la expulsión formal de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) de su estructura global. La medida internacional fue adoptada durante la reunión anual de la UIM al concluir que la actuación de la CONATRIB vulneró de forma flagrante los estándares de independencia judicial y neutralidad política que se exigen a todos sus integrantes alrededor del mundo.

El motivo central de esta histórica sanción fue el respaldo explícito y la convalidación que la CONATRIB otorgó a la reforma judicial promovida desde Morena, la cual implementa el modelo de elección popular para la designación de juzgadores. Para la comunidad global de magistrados y para la propia JUFED, esta postura entregó los principios de la autonomía jurisdiccional, desmantelando un sistema que debe fundamentarse estrictamente en el mérito, la capacidad técnica y la carrera judicial, valores esenciales para garantizar que la ciudadanía cuente con tribunales imparciales y libres de consignas e influencias partidistas.

La independencia judicial no es un privilegio: es una garantía para la ciudadanía.



Reconocemos la decisión de la Unión Internacional de Magistrados (UIM) de expulsar a la CONATRIB por considerar que su actuación vulneró los principios de independencia judicial y neutralidad… pic.twitter.com/HL5NQNVq2j — Juzgadoras y Juzgadores Federales (@jufed_org) October 19, 2026

JUFED acusa "traición institucional" por respaldar la elección popular de jueces

A través de un comunicado, la JUFED sostuvo que la expulsión decretada por la UIM confirma las advertencias que las personas juzgadoras formularon desde el inicio del proceso de reforma constitucional. La directiva nacional de la asociación remarcó que las organizaciones y liderazgos que apostaron por alinearse al oficialismo traicionaron los principios fundamentales del Derecho y optaron por someterse a la cooptación del Estado mediante un mecanismo disfrazado de transición.

Asimismo, las y los juzgadores enfatizaron que la independencia judicial no constituye bajo ninguna circunstancia un privilegio personal de quienes integran los tribunales, sino que representa la única garantía efectiva para proteger los derechos humanos de la población y mantener un contrapeso real frente al ejercicio desmedido del poder. Con este fallo, la CONATRIB pierde todo respaldo y reconocimiento internacional en la materia, dejando en evidencia el aislamiento de las instancias locales que respaldaron el desmantelamiento de la judicatura.