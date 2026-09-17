Notas
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La defendió y votó por ella; Javier Corral revela que se perdió al 60% de juzgadores capacitados con elección judicial
El senador morenista reconoció que el proceso electoral para elegir jueces tuvo un fuerte impacto en áreas clave de la justicia civil y familiar.
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¿Qué dice la constitución sobre la renuncia de Mónica Soto al TEPJF? Cuestionan falta de causa grave
La magistrada Mónica Soto dejará el cargo a fin de mes; sin embargo, la Constitución Política indica que solo se permiten renuncias por causas “graves”, por lo que la oposición pide transparentar las razones reales de su separación del cargo.
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Juez de CDMX agredió a su hermana y lo suspenden solo 6 meses
Carlos “N”, el “Juez del Bienestar” llegó al cargo por la elección judicial de Morena, pero fue detenido en CDMX tras agredir a su hermana y a su familia.
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Detienen en CDMX al "Juez del Bienestar" que llegó al cargo tras elección judicial de Morena
El “Juez del Bienestar” ya estuvo en una polémica cuando en un juicio no mostró capacidad para impartir justicia y al verse exhibido, amenazo a quien lo hizo.
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¡Reforma judicial desata guerra en el Senado! Oposición acusa a Morena por querer anular elecciones
PAN y PRI acusaron que Morena busca controlar elecciones y el Poder Judicial con reformas que, advierten, podrían usarse para anular comicios incómodos.
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Elección Judicial en jaque: INE propone aplazarla a 2028 por falta de recursos y caos logístico
La consejera Rita Bell López advierte que la elección judicial en 2027 es financieramente inviable y pone sobre la mesa aplazarla a 2028 para evitar un caos logístico.