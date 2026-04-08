Juegos Olímpicos

Notas
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Tercera vez en llamas: Incendio en Velódromo de Río de Janeiro obliga a un rescate en el Museo Olímpico
El Velódromo de Río vuelve a arder por tercera vez, mientras 80 bomberos luchaban contra las llamas, un equipo especial se adentraba en el Museo Olímpico.
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De Marco Verde a Prisca Awiti: Atletas mexicanos que marcaron historia en el deporte durante 2024
El 2024 marcó un año de gloria para diversos atletas mexicanos, quienes, tras años de esfuerzo y dedicación, superaron nuevos desafíos y alcanzaron el éxito.
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Muere exnovio de la atleta Rebecca Cheptegei, quien falleció quemada en Kenia
La atleta de origen ugandés Rebecca Cheptegei estuvo internada cuatro días en el hospital antes de fallecer; compañeras hablaron sobre la muerte del exnovio.
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Muere la atleta Rebecca Cheptegei; fue quemada por su novio
La atleta Rebecca Cheptegei murió el 5 de septiembre, luego de haber sido atacada por su propio novio; es la tercera deportista asesinada en Kenia desde 2021.
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Alejandra Valencia denuncia reducción apoyo tras medalla en París; Conade responde
Alejandra Valencia es múltiple medallista olímpica y viene de conseguir una presea más para México en París; sin embargo, asegura que Conade redujo su apoyo.
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“El fracaso no significa el final del camino”: Emiliano Hernández tras ser eliminado del pentatlón moderno
Emiliano Hernández participó en el pentatlón moderno, que consiste en cinco deportes que son equitación, esgrima, natación, tiro y carrera.